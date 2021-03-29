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Одна машина на двох і зарплата менша, аніж у Мендель: Шмигаль показав декларацію

29 березня, 22:51

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прем'єр-міністр виявився далеко не найвисокооплачуванішою посадою в Кабміні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль володіє будинком, земельною ділянкою та доволі скромним гривневим банківським рахунком.

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Про це йдеться в електронній декларації про доходи голови українського уряду, яка була опублікована в Єдиному реєстрі.

Нерухомість

Одноосібно Денис Шмигаль володіє лише земельною ділянкою на 22 "сотки" в селі Хоросниця у Львівській області.

Також йому та його дружині Катерині належить будинок на 215 кв. м. у Львові.

Ще на Катерину Шмигаль зареєстровані нежитлове приміщення в Кам'янці-Бузькій на Львівщині (417,2 кв. м), 25% прав на земельну ділянку площею у Львові (458 кв. м), а також дві земельні ділянки – у Львові (151 кв. м) та в Хоросницы (2200 кв. м).

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Доходи

Головним джерелом доходів Шмигаля минулому року було основне місце роботи – Кабмін. На посаді прем'єр-міністра він заробив 540 052 гривні.

Крім того, він отримав 34 018 гривень від Івано-Франківської облдержадміністрації, яку він очолював до 5 лютого 2020 року.

Ще одна стаття доходів – відчуження нерухомості. За нею він отримав 90 тисяч гривень від Андрія Якиміва.

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Єдине джерело доходів Катерини Шмигаль – 25 800 гривень як пенсія з інвалідності.

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Також пара володіє банківськими рахунками: 57,7 тис. грн у Дениса Шмигаль і близько 12 тис. у нього дружини.

А от "готівку" вони, як і багато інших українців, зберігають у валюті: прем'єр зібрав 155 тис. доларів, а Катерина Шмигаль – 80 тис. доларів.

Автомобіль

Єдина машина в прем'єрській сім'ї – це зареєстрований на Катерину Шмигаль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску (вартість на момент покупки в 2018 році – 831,9 тис. грн).

Як видно, ані новою нерухомістю, ані рухомим майном за той час, що Денис Шмигаль очолює уряд України, його родина не обзавелася.

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі з декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, серед яких можна знайти й шуби, й алмази, й картини.

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Цікаво, що навіть прес-секретар президента Юлія Мендель в 2020 році заробила значно більше Шмигаля – 684 тис. грн. Її декларація була опублікована трохи раніше.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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нерухомість зарплата держслужбовця декларация о доходах Денис Шмигаль
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