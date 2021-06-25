Русский
$ 27,46
32,79
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Чергове подорожчання газу і нові перевірки для бізнесу. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

25 червня 2021 18:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

"Нафтогаз" підняв ціну на газ до 13,13 грн, з 1 липня Державна податкова служба та Держпраці почнуть інспекції серед роботодавців

Бізнес чекають перевірки, газ подорожчає, Шмигаль домовився зі Світовим банком. Колаж: "Сьогодні"

Бізнес чекають перевірки, газ подорожчає, Шмигаль домовився зі Світовим банком. Колаж: "Сьогодні"

"Нафтогаз" на 10% до 13,13 грн підвищив ціну на газ для українців, роботодавців чекають масштабні перевірки, Всесвітній банк дасть Україні 10 млрд грн.

Нове подорожчання газу

Реклама

Ціна в місячному тарифі в півтора рази вища, ніж в річному

Ціна в місячному тарифі в півтора рази вища, ніж в річному / Фото: Сьогодні

Ціна на газ для українців знову зросла . На липень "Нафтогаз України" встановив тариф на рівні 13,13 грн за кубометр блакитного палива, що на 1,19 грн вище (близько 10%), ніж в попередньому місяці. Тариф підвищився через зростання цін на європейських ринках.

Нові перевірки для бізнесу

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Бізнес чекають нові перевірки. З 1 липня стартує другий етап боротьби з тіньовою зайнятістю . Державна податкова служба та Держпраці почнуть інспекції серед роботодавців, які мають високий ризик використання незадекларованої праці.

Десять мільярдів від Світового банку

/ Фото: Getty Images, прес-центр НБУ, Кабинет министров Украины

Всесвітній банк виділить Україні 350 млн доларів, тобто близько 9,65 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані на:

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта
  • розвиток економіки в період пандемії;
  • соціальну підтримку вразливих верств населення;
  • посилення державних інститутів.

Оренда житла за містом набирає популярність

Реклама

Серед українців популярна оренда заміських будинків

Серед українців популярна оренда заміських будинків / Фото: Pixabay

Оренда житла за містом набирає популярність серед українців. За даними аналітиків, найчастіше зараз шукають будинки для довгострокової оренди поблизу Києва і Одеси, або безпосередньо в цих містах. Однак і вартість оренди в цих регіонах найвища по Україні. Сайт "Сьогодні" поцікавився, де і яке житло шукають люди, скільки коштує оренда дачі або котеджу.

Нова опція від "Укрзалізниці"

Реклама

"Укрзалізниця" відкрила для пасажирів можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток в касі.

Про інші важливі новини 25 червня дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На пенсію –
На пенсію – "автоматом". Чи можна працювати з електронною трудовою після досягнення пенсійного вікуЕкономіка
Долар пішов на зліт! Злетить?
Долар пішов на зліт! Злетить?Фінанси
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяютьЕкономіка
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в Україні
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в УкраїніЕкономіка
Пенсії в Україні: чому перерахунок зазвичай відбувається 1 березня
Пенсії в Україні: чому перерахунок зазвичай відбувається 1 березняЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти