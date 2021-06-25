Чергове подорожчання газу і нові перевірки для бізнесу. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

"Нафтогаз" підняв ціну на газ до 13,13 грн, з 1 липня Державна податкова служба та Держпраці почнуть інспекції серед роботодавців

Бізнес чекають перевірки, газ подорожчає, Шмигаль домовився зі Світовим банком. Колаж: "Сьогодні"

"Нафтогаз" на 10% до 13,13 грн підвищив ціну на газ для українців, роботодавців чекають масштабні перевірки, Всесвітній банк дасть Україні 10 млрд грн.

Нове подорожчання газу

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Ціна в місячному тарифі в півтора рази вища, ніж в річному / Фото: Сьогодні

Ціна на газ для українців знову зросла . На липень "Нафтогаз України" встановив тариф на рівні 13,13 грн за кубометр блакитного палива, що на 1,19 грн вище (близько 10%), ніж в попередньому місяці. Тариф підвищився через зростання цін на європейських ринках.

Нові перевірки для бізнесу

Реклама Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Бізнес чекають нові перевірки. З 1 липня стартує другий етап боротьби з тіньовою зайнятістю . Державна податкова служба та Держпраці почнуть інспекції серед роботодавців, які мають високий ризик використання незадекларованої праці.

Десять мільярдів від Світового банку

/ Фото: Getty Images, прес-центр НБУ, Кабинет министров Украины

Всесвітній банк виділить Україні 350 млн доларів, тобто близько 9,65 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані на:

розвиток економіки в період пандемії;

соціальну підтримку вразливих верств населення;

посилення державних інститутів.

Оренда житла за містом набирає популярність

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Серед українців популярна оренда заміських будинків / Фото: Pixabay

Оренда житла за містом набирає популярність серед українців. За даними аналітиків, найчастіше зараз шукають будинки для довгострокової оренди поблизу Києва і Одеси, або безпосередньо в цих містах. Однак і вартість оренди в цих регіонах найвища по Україні. Сайт "Сьогодні" поцікавився, де і яке житло шукають люди, скільки коштує оренда дачі або котеджу.

Нова опція від "Укрзалізниці"

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"Укрзалізниця" відкрила для пасажирів можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток в касі.

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