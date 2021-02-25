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Чергова ініціатива щодо обмеження терміну служби залізничних вагонів коштуватиме ринку 41,6 млрд грн

25 лютого, 12:25

Инна Бабур Инна Бабур

Мінінфраструктури втретє пропонує обмежити строк експлуатації вантажних вагонів

На сайті Міністерства інфраструктури оприлюднили нову редакцію проєкту наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті". У разі ухвалення цього документа, учасникам ринку необхідно буде знайти додатково 41,6 млрд грн на нові вагони. Про це свідчить "Аналіз регуляторного впливу" документа, пише телеграм-канал "Кирпи на вас немає", повідомляє "Obozrevatel".

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Міністерство інфраструктури втретє пропонує обмежити термін експлуатації вантажних вагонів. Проєктом поточного акту, як і раніше, вводиться обмеження терміну служби певних типів вагонів, зокрема піввагонів і зерновозів, а саме – не більше ніж на полуторний призначений термін служби.

Разом із самим проєктом наказу Міністерство опублікувало "Аналіз регуляторного впливу" документа, згідно з яким, ця ініціатива вплине на 694 суб'єктів і учасників ринку. Додатково їм будуть потрібні 41,6 млрд грн протягом 5 років, щоб виконати вимоги міністерства.

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Нагадаємо, проєкт наказу розроблено з метою врегулювання механізму ухвалення рішень про заборону експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті та підвищення зацікавленості операторів вантажних вагонів у закупівлі нових вантажних залізничних вагонів українських виробників.

Раніше вантажовідправники виступили проти обмеження термінів служби вагонів. "Впровадження методу каскадного граничного обмеження віку вагонів зі зменшенням граничного віку піввагонів щорічно – взагалі неприпустимий захід, адже воно створить величезний дефіцит на ринку вагонів, що неодмінно призведе до зростання ставок на оренду вагонів з усіма негативними наслідками для економіки України", – заявили у Федерації роботодавців транспорту України.

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залізниця вагони вантажоперевезення
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