Обікрали пенсіонерів на 2 млн грн: шахраї почали діяти за схемою з 90-х

У Києві було затримано групу шахрайок, які видавали себе за працівниць Пенсійного фонду та обкрадали пенсіонерів.
Про затримання зловмисниць повідомляє Нацполіція.
Зазначається, що жінки пропонували обміняти гроші, які ніби-то вже вийшли з обігу на нові купюри.
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І хоча це була одна з популярних схем обману ще у 90-х, шахрайкам вдалося видурити у стареньких понад 2 млн грн.
Затриманими виявились мешканки Одеської області і тепер їм загрожує до 12 років за гратами.
Під час обшуку правоохоронці вилучили сувенірні купюри, які давали пенсіонерам замість справжніх, списки з адресами проживання потенційних жертв, а також:
- мобільні телефони та SIM-карти;
- ноутбуки;
- ювелірні вироби;
- банківські картки;
- бойовий пістолет, два магазини та патрони.
Також повідомляється, що зброю жінки також викрали у Луганській області.
Афери через ПриватБанк
ПриватБанк попередив, що українцям почали приходити дивні повідомлення про ніби-то отримання грошових виплат за вакцинацію від коронавірусу.
Потім потрібно було перейти на сайт, ввести свої дані та дані картки. Так шахраї і отримували доступ до рахунків.
У ПриватБанку закликали не переходити за посиланнями та ніде не вводити дані своєї карти.
"Сьогодні" також писали про нові схеми інтернет-шахраїв.