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Обікрали пенсіонерів на 2 млн грн: шахраї почали діяти за схемою з 90-х

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 18:05
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Нацполіція затримала шахрайок, які видавали себе за працівниць Пенсійного фонду та обмінювали справжні гроші на фальшивки
/ Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні

У Києві було затримано групу шахрайок, які видавали себе за працівниць Пенсійного фонду та обкрадали пенсіонерів.

Про затримання зловмисниць повідомляє Нацполіція.

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Зазначається, що жінки пропонували обміняти гроші, які ніби-то вже вийшли з обігу на нові купюри.

І хоча це була одна з популярних схем обману ще у 90-х, шахрайкам вдалося видурити у стареньких понад 2 млн грн.

Затриманими виявились мешканки Одеської області і тепер їм загрожує до 12 років за гратами.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили сувенірні купюри, які давали пенсіонерам замість справжніх, списки з адресами проживання потенційних жертв, а також:

  • мобільні телефони та SIM-карти;
  • ноутбуки;
  • ювелірні вироби;
  • банківські картки;
  • бойовий пістолет, два магазини та патрони.

Також повідомляється, що зброю жінки також викрали у Луганській області.

Афери через ПриватБанк

ПриватБанк попередив, що українцям почали приходити дивні повідомлення про ніби-то отримання грошових виплат за вакцинацію від коронавірусу.

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Потім потрібно було перейти на сайт, ввести свої дані та дані картки. Так шахраї і отримували доступ до рахунків.

У ПриватБанку закликали не переходити за посиланнями та ніде не вводити дані своєї карти.

"Сьогодні" також писали про нові схеми інтернет-шахраїв.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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