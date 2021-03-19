Звинувачення ексміністру транспорту Рудьковського засноване на показаннях екстрасенса, – юрист

У кримінальній справі ексдепутата і ексміністра транспорту Миколи Рудьковського, якого звинувачують у викраденні народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, є свідчення екстрасенсів, повідомляє "Цензор.Нет" в статті "Слуга народу Семінський звинуватив Рудьковського у своєму викраденні: як триває війна за 150 мільйонів доларів".

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"Наприклад, там є такий ексцентричний фрагмент: з показань тестя Семінського Башая О.Ф. стало відомо, що він найняв екстрасенсів. Всі екстрасенси нібито вказували на фото Рудьковського і говорили, що цей чоловік причетний до зникнення Семінського", – цитує видання Миколу Катеринчука, адвоката юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", який ознайомився зі справою.

Також досудове розслідування дійшло висновку, що "Рудьковський М.М. нібито у 2012 році передавав посереднику невстановлену суму при невстановлених обставинах", – йдеться у публікації.

Раніше були оприлюднені записи, на яких Олег Семінський говорить про готовність балотуватися від будь-якої з партій і бюджет – сім мільйонів доларів. Семінський визнав, що розмова справді мала місце.

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