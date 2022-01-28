Обійдемося без Росії: у кого Україна купить газ для наступної зими

Обсяг газу ще збільшать за рахунок власного видобутку

Шмигаль розповів, у кого Україна закупить газ у 2022 році / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір закуповувати газ за кордоном у рамках підготовки до нового опалювального сезону. Купувати "блакитне пальне" наша країна збирається в Угорщини.

Про це прем'єр-міністр сказав депутатам під час виступу у Верховній Раді.

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"Оператор газотранспортної системи України та оператор ГТС Угорщини домовилися про продовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини до України до 30 вересня цього року. Це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу на наступний опалювальний сезон," – сказав він.

За його словами, у перший день 2022 року Україна наростила гарантовані потужності для імпорту газу майже на 30%. Тепер їхній загальний обсяг становить близько 35 млн кубометрів на добу.

Міністр запевняє, що на сьогодні у газосховищах є близько 11,5 млрд. куб.м. Обсяг ще збільшуватимуть за рахунок власного видобутку "Нафтогазу" – близько 3,3 млрд куб. м. Це відбудеться у січні-березні 2022 року.

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Що з цінами на газ?

Газова криза розпочалася одночасно з опалювальним сезоном 2021/2022, і не лише в Україні, а й у Європі.

Так, біржові ціни на газ цієї зими доходили до 2 000 доларів. Аналітик та економіст Олексій Лупоносов говорив, що блакитне пальне може подешевшати лише навесні.

Експерт вважає, що новий стрибок цін був спровокований продажем зрідженого газу зі США до Китаю, за повної підтримки країн ЄС.

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Раніше ми писали, яку умову для збільшення постачання газу висунув Путін, і розповідали, що РФ скоротила прокачування газу через українську ГТС.