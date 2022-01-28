Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Обійдемося без Росії: у кого Україна купить газ для наступної зими

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 14:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обсяг газу ще збільшать за рахунок власного видобутку
Шмигаль розповів, у кого Україна закупить газ у 2022 році
Шмигаль розповів, у кого Україна закупить газ у 2022 році / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір закуповувати газ за кордоном у рамках підготовки до нового опалювального сезону. Купувати "блакитне пальне" наша країна збирається в Угорщини.

Про це прем'єр-міністр сказав депутатам під час виступу у Верховній Раді.

Реклама

"Оператор газотранспортної системи України та оператор ГТС Угорщини домовилися про продовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини до України до 30 вересня цього року. Це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу на наступний опалювальний сезон," – сказав він.

За його словами, у перший день 2022 року Україна наростила гарантовані потужності для імпорту газу майже на 30%. Тепер їхній загальний обсяг становить близько 35 млн кубометрів на добу.

Міністр запевняє, що на сьогодні у газосховищах є близько 11,5 млрд. куб.м. Обсяг ще збільшуватимуть за рахунок власного видобутку "Нафтогазу" – близько 3,3 млрд куб. м. Це відбудеться у січні-березні 2022 року.

Реклама

Що з цінами на газ?

Газова криза розпочалася одночасно з опалювальним сезоном 2021/2022, і не лише в Україні, а й у Європі.

Так, біржові ціни на газ цієї зими доходили до 2 000 доларів. Аналітик та економіст Олексій Лупоносов говорив, що блакитне пальне може подешевшати лише навесні.

Експерт вважає, що новий стрибок цін був спровокований продажем зрідженого газу зі США до Китаю, за повної підтримки країн ЄС.

Реклама

Раніше ми писали, яку умову для збільшення постачання газу висунув Путін, і розповідали, що РФ скоротила прокачування газу через українську ГТС.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва В Україні рекордно дорожчає гречка: скільки тепер доведеться платити Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Гороховський: "Перестаньмо купувати ці ср*ні долари! Від війни вони не врятують нас" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36417.75

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2390.54

Litecoin (LTC)

106.84

Ripple (XRP)

0.6

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,58
31,58
30,33
19,07
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,42
32,92
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти