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Ситуація під контролем: Милованов прокоментував рішення МВФ

13 лютого, 17:27

Ольга Литвин Ольга Литвин

Переговори з МВФ тривають, і сторони шукають компроміси

Українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Про це повідомив журналістам ексміністр економіки й нинішній радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, інформує "Сьогодні".

"Коли говоримо про будь-який переговорний процес, треба обійтися без очевидних спекуляцій", – підкреслив він.

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За словами Милованова, із МВФ постійно триває процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає.

"Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова – макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна, – і переговорна", – заявив він.

Водночас, як і в будь-якому переговорному процесі, є принципові питання, пов'язані, зокрема, з незалежністю державного управління. Вони завжди і роблять наші переговори делікатними і складними, зізнався Милованов.

"Кожен обстоює власну позицію, робить це твердо, відповідно переговори займають час. І це нормально. Обом сторонам потрібно знайти компроміси в загальних інтересах. У цьому й полягає суть переговорів", – підкреслив він.

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Раніше Україна та МВФ обговорили чотири головні питання.

Крім того, місія МВФ завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.

Про долю траншу МВФ для України дивіться в нашому сюжеті:

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