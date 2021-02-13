Ситуація під контролем: Милованов прокоментував рішення МВФ

Українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Про це повідомив журналістам ексміністр економіки й нинішній радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, інформує "Сьогодні".
"Коли говоримо про будь-який переговорний процес, треба обійтися без очевидних спекуляцій", – підкреслив він.
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За словами Милованова, із МВФ постійно триває процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає.
"Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова – макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна, – і переговорна", – заявив він.
Водночас, як і в будь-якому переговорному процесі, є принципові питання, пов'язані, зокрема, з незалежністю державного управління. Вони завжди і роблять наші переговори делікатними і складними, зізнався Милованов.
"Кожен обстоює власну позицію, робить це твердо, відповідно переговори займають час. І це нормально. Обом сторонам потрібно знайти компроміси в загальних інтересах. У цьому й полягає суть переговорів", – підкреслив він.
Раніше Україна та МВФ обговорили чотири головні питання.
Крім того, місія МВФ завершила роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми stand-by.
Про долю траншу МВФ для України дивіться в нашому сюжеті:
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