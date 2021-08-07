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Обленерго збільшили інвестиції у заміну електромереж на 400 млн грн понад план, – НКРЕКП

7 серпня 2021 17:28

Ірина Ненько Ірина Ненько

Усього на 2021 рік обсяг інвестицій у заміну і модернізацію електричних мереж передбачено на рівні 9,5 млрд грн

/ Фото: Pixabay

Оператори систем розподілу (ВСР, раніше т.зв. обленерго) за 6 місяців 2021 року інвестували в оновлення електричних мереж понад 4,5 млрд грн, що на 400 млн грн або на 8% більше запланованих вкладень.

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Про це свідчать дані НКРЕКП про стан фінансування інвестпрограм обленерго за 1 півріччя 2021 року, повідомляє Politeka .

Найбільше за перше півріччя 2021 року в модернізацію електромереж інвестувала "ДТЕК Дніпровські електромережі" (Дніпропетровська обл.) – понад 400 млн грн.

Всього на 2021 рік обсяг інвестицій у заміну і модернізацію електричних мереж передбачено на рівні 9,5 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

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Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт·год. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж у країнах Європи.

За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт·год. Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.

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