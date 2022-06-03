Про людей не подумали? Що не так із новим розселенням українців у Болгарії

Розповідаємо, що відбувається з українськими переселенцями у Болгарії

Як у Болгарії переселяють вимушених переселенців із України / Фото: Колаж: Сьогодні

Українських переселенців, які втекли з країни через війну та окупацію, переселяють з готелів Болгарії.

Про це люди пишуть в соціальних мережах.

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Раніше повідомлялося, що болгарська влада з 1 червня вирішили більше не селити українських переселенців у готелях та готелях через маленьке фінансування та початок туристичного сезону. До цього українці могли там жити безкоштовно.

Зазначається, що українців переселяють у спеціальні модульні містечка. Але для проживання там не створено навіть мінімальних умов. Так, деяких українців до міста Єлхово. Ось як виглядає місце, де мають жити люди:

Як виглядає містечко для українських переселенців у Болгарії Як виглядає містечко для українських переселенців у Болгарії 1 /2

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На кадрах видно, що територію містечка обгородили парканом із колючим дротом. Усередині облаштовані ряди з невеликих контейнерів, у яких розташовані двоярусні ліжка.

Окремо в контейнерах є спільний санвузол з умивальниками, туалетами без унітазів та душовими кабінками. Українці скаржаться, що у контейнери без кондиціонерів, а на території – жодного дерева.

Люди масово відмовлялися селитися у такому поселенні, тому вже 2 червня це містечко для українських переселенців у Єлховому вирішили закрити.

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Ще одне містечко збудували на військовій базі Сарафово. Він також мало нагадує попередні умови в готелях з харчуванням. У містечку є намети для українців, яким не було місця в кімнатах місцевого готелю.

Незважаючи на скандальну ситуацію, розселення українців у Болгарії триває. Тепер місцева влада складає списки груп за потребами.

Найуразливіші категорії – наприклад, мами з маленькими дітьми – житимуть у державних закладах, місцевих готелях. Літніх українців селять у гуртожитках столиці Болгарії Софії.

Тим не менш, повідомляється, що багато українців уже домовляються з туроператорами з приводу евакуації, щоб повернутися в Україну.

Майже 3 тис. доларів допомоги для переселенців

Поки що в Болгарії вирішують питання із розселенням наших переселенців, Канада вирішила виділити фінансову допомогу українцям, які приїхали до країни. після вторгнення Росії в Україну.

Гроші зможуть отримати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозвілом на проживання, а також які беруть участь у програмі екстреної імміграції.

Так, для дорослих українців передбачено одноразову виплату розміром у 3 тис. канадських доларів (орієнтовно 2,4 тис. дол. США) , дітям до 17 років – 1,5 тис. канадських доларів (1,2 тис. дол. США).

Раніше ми розповідали, що зміниться для українських переселенців в Польщі. Також ми писали, як в Україні вирішуватимуть проблеми з житлом для переселенців.