НПСВ не відповідає реаліям та потребує перегляду, – Міненерго

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На сьогодні зобов’язання, які Україна взяла в рамках Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) не відповідають реаліям та потребують перегляду. Про це на форумі "Україна 30. Екологія" заявив заступник міністра енергетики України Максим Немчинов, коментуючи екологічні зобов’язання України, взяті під час підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, повідомляє "Обозреватель".

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"Наше завдання – знайти спосіб і шлях, яким чином нам ці зобов’язання виконати, але, хочу сказати що, ті зобов'язання, які ми взяли на себе на той час, сьогодні трошки не відповідають дійсності. Тому що, проєкт плану готувався і фактично був наданий до розгляду energy community (енергетичної спільноти – ред.) у 2012 р. На той час у нас ще не було війни, не було окупованих територій, в нас економіка розвивалася трохи іншим шляхом, і, в принципі, ті норми, які потрапили в цей нацплан, на сьогодні ми абсолютно чітко розуміємо, їх потрібно переглядати. Переглядати саме з точки зору ситуації, яка у нас сьогодні склалася", – зазначив він.

За словами Немчинова, Міненерго наразі ретельно вивчає питання перегляду плану.

"Наскільки нам потрібно виконувати його в повному обсязі, шляхом екологічної модернізації? А чи не простіше було б замінити ті блоки, які у нас в плані підлягають екологічній модернізації, новою екологічною модернізацією? Можливо це буде набагато краще для економіки, набагато краще для екології", – уточнив урядовець.

Він також зазначив, що реалізація нацплану – це достатньо довготривалий і коштовний процес, навівши європейський досвід, де екологічну модернізацію було реалізовано до того, як почав працювати ринок електричної енергії, коли були можливі інвестиційні надбавки до тарифу, за рахунок чого такі модернізації проводилися.

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"Після того, як запрацював в Європі ринок електичної енергії, багато європейських країн перейшли до процедури надання допомоги для здійснення таких екологічних модернізацій, тому що це достатньо коштовні модернізації. Наприклад, Німеччина витратила на екологічну модернізацію 19 млрд євро, Польща – 11 млрд євро, Чехія – 7 млрд євро. Якщо співставляти з розміром генерації, то ми набагато більше, ніж Чехія і знаходимося на одному місці з Польщею", – заявив Немчинов, уточнивши, що Україна наразі знаходиться тільки на початковому етапі цього шляху.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв реалізувати реформу, за якої промисловість зможе повністю модернізуватися та зменшити викиди через 10-12 років. Гарант зазначив, що наразі у Верховній Раді зареєстровані закони, які дозволять це зробити. Він також закликав не вірити тим, хто каже, що промисловість можна реформувати лише за 1 рік.