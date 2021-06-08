Новий "зелений" акциз підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, – NBT

/ Фото: Pixabay

Введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел зробить недоступним для України залучення іноземного капіталу.

Реклама

Про це повідомив віцепрезидент з розвитку бізнесу норвезької компанії-девелопера вітроенергетики NBT Магнус Йохансен, інформує "Оbozrevatel".

"Вартість фінансування – це найголовніше, на що потрібно орієнтуватися, щоб знизити вартість електроенергії для населення України. Отже основну увагу слід приділяти розумінню того, як знизити вартість фінансування, а не діям, які збільшують її з і без того високих рівнів", – зазначив топменеджер.

Він підкреслив, що з початком кризи на енергоринку у 2019 році, ставки по кредитах в проєкт ВДЕ зросли на 3-4%.

"Це дуже високі цифри, і вони є прямим наслідком безгосподарності в секторі відновлюваних джерел енергії", – зазначив Йохансен.

Реклама

Плани українського уряду ввести новий акцизний податок зі ставкою 3,2% топменеджер NBT назвав спробою остаточно знищити привабливість сектора відновлюваної енергетики України.

"Ми не любимо критикувати, але, чесно кажучи, таке відчуття, що нас запросили на добру вечерю у "будинок України", ми принесли гарне червоне вино і з нетерпінням чекали хорошого вечора, але замість цього ми отримали удар (зміна тарифу заднім числом і все ще не повне виконання меморандуму) і тепер хтось продовжує нас штовхати (акцизний збір), поки ми лежимо на підлозі", – зазначив Йохансен.

В тренді Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію із відновлюваних джерел енергії.

На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Реклама

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.