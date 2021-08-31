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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Новий вид шахрайства і врожайні рекорди – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
31 серпня, 19:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка, 31 серпня
В Україні шахраї вигадують нові способи обману. Колаж: "Сьогодні"
В Україні шахраї вигадують нові способи обману. Колаж: "Сьогодні"

Українцям потрібно відкладати гроші на свою пенсію, оскільки накопичувальна система може не спрацювати; введення жорсткого локдауна може сильно вдарити по цінам на оренду житла; аферисти придумали новий вид шахрайства з банківськими картами; збори зернових б'ють рекорди, але ціни на пшеницю зростають; світові продажі електромобілів злетіли вдвічі.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини вівторка, 31 серпня.

Українцям потрібно починати відкладати на старість самостійно

В Україні через 10-15 років "з солідарної пенсійної системи платити буде нічим", тому українцям потрібно дати можливість відкладати на старість самостійно. Як сказав економіст Борис Кушнірук в ефірі "Україна 24", головні проблеми накопичувальної пенсійної системи – знецінення пенсійних заощаджень, а також ризик розкрадання коштів.

На його думку, державі варто зменшити податковий тиск на економіку і на людей, тоді у них з'явиться можливість накопичувати. Економіст вважає, що спроби це централізовано робити державою завершаться лише черговим розкраданням цих коштів.

Накопичувальну систему пенсій хочуть ввести з 2023 року
Накопичувальну систему пенсій хочуть ввести з 2023 року

Локдаун може сильно вдарити по цінам на оренду житла

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В Україні до кінця року значного подорожчання оренди нерухомості чекати не варто. Ціни можуть зрости ще максимум на 5-10%, та й то якщо ринок збереже нинішню відносну стабільність.

Як розповів президент АСНУ Юрій Піта, зробити сильний вплив на ринок оренди житла здатний новий жорсткий локдаун. У разі його введення ринок оренди житла блискавично відреагує обвалом.

Ціни на оренду житла в Україні можуть змінитися через локдаун. Колаж: "Сьогодні"
Ціни на оренду житла в Україні можуть змінитися через локдаун. Колаж: "Сьогодні"

Новий вид шахрайства

Шахраї придумали новий спосіб фінансових маніпуляцій- пропонують українцям здати в оренду банківську карту. Такі пропозиції можна знайти в інтернеті. Подібні оголошення свідчать: мовляв, працювати не треба – гроші просто будуть зараховувати на картку.

Такі аферисти пропонують шалені гроші в обмін на банківську карту українця. Експерти попереджають: це обман, і дуже небезпечний.

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Аферисти придумали нову схему шахрайства. Колаж: "Сьогодні"
Аферисти придумали нову схему шахрайства. Колаж: "Сьогодні"

Збори зернових б'ють рекорди, але ціни на пшеницю зростають

Після помітного подорожчання у понеділок, 30 серпня, ціни на пшеницю від зернотрейдерів продовжують рости. Середня вартість даної зернової культури досягла позначки в 7344 гривні за тонну.

Тим часом в Хмельницькій області завершилося збирання ранніх зернових культур. Показник врожайності – найвищий в Україні. А в Херсонській області урожай зернових найбільший за останні 30 років.

Цього року збір врожаю б'є рекорди
Цього року збір врожаю б'є рекорди / Фото: Pixabay

Світові продажі електромобілів злетіли вдвічі

Продажі електромобілів в світі в першому півріччі цього року, в порівнянні з минулим роком, зросли на 160% – до 2,6 млн штук. Про це йдеться в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Canalys.

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Зазначається, що 47% електрокарів продали в Китаї, 40% – в Європі, 10% – в США. Компаніями-лідерами глобального ринку за підсумками першого півріччя стали: американська компанія Tesla – 15% частка ринку; німецька VW Group – 13%; китайський SGMW – 11%; німецька BMW Group – 6%; транснаціональна компанія Stellantis – 6%.

Лідером глобального ринку за підсумками першого півріччя стала Tesla (на фото: глава компанії Ілон Маск) – 15% частки ринку. Колаж: "Сьогодні"
Лідером глобального ринку за підсумками першого півріччя стала Tesla (на фото: глава компанії Ілон Маск) – 15% частки ринку. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS/Mike Blake/Tingshu Wang

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