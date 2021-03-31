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Новий український лоукостер відкрив продажі на перші рейси в трьох напрямках

31 березня, 20:24

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Bees Airline вирішив щільно зайнятися кавказькому напрямком

Новий український лоукостер Bees Airline відкрив продажі квитків на перші чотири регулярні маршрути з Києва та Одеси.

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Про це повідомляє спеціалізоване видання Аvianews.com.

З аеропорту "Київ" (Жуляни) компанія відправить авіалайнери у Тбілісі, Батумі та Єреван, а з Одеси – в Єреван.

Рейси Київ – Тбілісі стартують з 30 квітня з частотою двічі на тиждень зі збільшенням до трьох разів на тиждень у червні. Авіаквитки продають за ціною від 980 грн в один бік за тарифом Light. Він включає перевезення тільки 7 кг ручної поклажі.

З Києва в Батумі Bees Airline полетить 9 червня з частотою чотири рейси на тиждень. Авіаквитки доступні від 980 грн в один бік.

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Рейси Київ – Єреван авіакомпанія запланувала з 3 травня з частотою двічі на тиждень. Авіаквитки коштують теж від 980 грн.

З Одеси до Єревана Bees Airline відкриє рейси з 14 червня з частотою двічі на тиждень. Авіаквитки коштують від 999 грн.

За останніми даними українського МОЗ, всі три держави на Кавказі входять до зеленої зони за рівнем поширення COVID-19.

Нагадаємо, тижнем раніше Державіаслужба видала Bees Airline дозволи на польоти за 13 регулярними маршрутами і 16 чартерними. Зараз авіакомпанія виконує чартери на двох літаках Boeing 737-800 2010 року випуску. Третій борт прилетить в Україну в травні, четвертий – у червні.

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