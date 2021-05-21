Новий прокурор прийняв логічне рішення закрити надуману справу "Роттердам+", – Гончаренко

Справа, яка із самого початку була пуста і надумана, закрита вже у четвертий раз, наголосив нардеп

Рішення нового прокурора САП у справі "Роттердам+" стало логічним і справедливим з огляду на те, що вона була з самого початку сфабрикованою.

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Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи рішення прокурора.

"Сьогодні НАБУ і Серьожа Лещенко почали атакувати прокурора САП Дениса Демківа, бо він начебто не оцінив їх багаторічні спекуляції у так званій справі "Роттердам+" і прийняв логічне рішення її закрити", - зазначив Гончаренко.

Він наголосив, що справа, яка із самого початку була пуста і надумана, тепер закрита вже у 4-й раз.

"При чому, новим прокурором, якого так добивалися лещенки-ситники. Сподіваюся, що у всьому цьому абсурді під назвою "Роттердам+" буде поставлена крапка", - підсумував нардеп.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено більш ніж 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.