Новий акциз на зелену енергію зупинить розвиток біоТЕС – голова асоціації

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Введення нового акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, є нелогічним і недалекоглядним рішенням, здатним загальмувати сектор генерації електроенергії з біогазу і біомаси, що і без того розвивається повільно.

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Про це заявив голова правління Української біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Znaj.ua".

"Це абсолютно несподівано, нелогічно і недалекоглядно. Введення податку дуже негативно позначиться на секторі і серйозно загальмує розвиток нових проєктів в області біоенергетики. У нас і так електрична потужність ТЕС і ТЕЦ на біомасі і біогазі становить усього лише 200 МВт, тому що низька рентабельність, не більше 12%, і через додатковий податок інвестори підуть в інші види бізнесу", - сказав він.

Він також вказав, що додатковий податок для біоТЕС також позначиться на розвитку проєктів із виробництва теплової енергії, які вже почали створювати хорошу альтернативу традиційним постачальникам тепла, пропонуючи більш низьку ціну і будучи незалежними від імпорту газу.

Також цей крок, на його думку, відкине назад усі наміри щодо модернізації енергосистеми, пов'язаної із будівництвом нових потужностей.

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Взагалі він назвав пропозицію ввести акциз для електроенергії із ВДЕ сигналом про небажання розвивати зелену енергетику.

"Це дуже погані і неправильні сигнали. Україна довго відчуватиме наслідки такого ставлення до сектору. Увесь світ розгортається у бік зеленої енергетики, а ми навпаки", – оцінив ситуацію Гелетуха.

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Нагадаємо, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну через систематичні порушення українським урядом зобов'язань у секторі ВДЕ.

Рішення про припинення співпраці прийнято після планів Кабміну ввести новий акцизний податок на зелену енергію.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

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Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.