Нові схеми обману: як не стати жертвою супермаркетів у передноворічній метушні

Супермаркети почали масово дурити українців перед новорічними святами

Українців масово дурять у супермаркетах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Супермаркети дурять українців на касах, із цінниками, з вагою продуктів тощо. Існує багато схем, які особливо актуальні саме перед новорічними святами, коли українці масово скупляютьться до столу.

Про основні хитрощі, до який вдаються супермаркети, у коментарі "Сьогодні" розповів Максим Несміянов, директор Союзу споживачів України.

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Прострочена та зіпсована продукція

Супермаркети зазвичай знижують ціну на товари, термін придатності яких підходить до завершення або навіть уже завершився, але з вітрини прибрати не встигли. Буває таке, що і цінники переклеюють.

Історія з життя

Волинянин Едуард поділився у Facebook своєю історією, що трапилася з ним два роки тому. Чоловік придбав в одному із супермаркетів копчений сир. На ньому було дві наклеєні одна на одну наклейки. Одна містила одну ціну і термін придатності, друга — зовсім інші.

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"Переклеїли наклейки, але разом з ціною вирішили продовжити термін придатності на тиждень. Вчора саме з цим сиром ми підходили до адміністратора, нам пообіцяли зняти всю партію. Результат сьогодні – адміністрація просто повернула його на вітрину", — висловлює своє обурення чоловік.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Гра з цінниками

Максим Несміянов стверджує, що невідповідність ціни під час вибору продуктів та на касі зазвичай розпочинається за дня 3 до Нового року та триває приблизно до 13 січня.

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"Дивіться, скільки вам пробивають на касі. Буває, що ти купуєш одну пару шкарпеток, а тобі пробивають далеко не одну", — говорить експерт.

Приклад з життя

Користувач соцмереж Дмитро теж поділився своєю історією, коли його "надув" супермаркет. На наклейці вказана ціна 32,63 грн, а у чеку вже інша — 34,05 грн. Чоловік зауважує, що потрапляв на таку схему неодноразово.

Лжеакції

Перевірити акції, за словами експерта, можна за штрих-кодом в інтернеті. Сьогодні більшість магазинів виставляють товари та ціни на них на своєму сайті.

"Зараз більшість магазинів перейшли на інтернет-площадку. Вони виставляють цінники на те ж масло, банани тощо", — говорить Максим Несміянов.

Як діяти? З касиром не сваріться, охорону не викликайте, а звертайтеся до адміністратора, він вам поверне різницю.

Приклад з життя

Користувач Facebook Іван поділився світлинами "акційних пропозицій" українського супермаркету.

"Жовті цінники — це знижена ціна! Цікавість перемогла, скільки ж відсотків знижка? Під жовтим акційним цінником цінник до АКЦІЇ", — пише чоловік.

Кумедною історією, що трапилася ще 3 роки тому у відомій мережі магазинів косметики, поділилася у Facebook і жителька України Ольга. Вони запропонувала зацінити "колосальні" знижки.

Недодача решти

Все, що менше 5 копійок, залишається магазину — свідчить постанова Кабміну. Якщо решта більше цієї суми — віддати покупцеві. Проте бувають випадки, коли касир не додасть і 50 копійок і навть гривню.

Зауважимо, що потік покупців в супермаркетах чималий, за день суми набігають немаленькі.

Додаткова тара

Входити у вартість продукції додаткова тара не повинна. Проте недопросовісні продавці цього правила не дотримуються і зважують її разом з товаром. До таких фасованих товарів потрібно ставитися з особливою обережністю. Буває, що вага вказана одна, а по факту на 200 гр менша.

Часто це і заводський брак, а інколи і махінації супермаркетів.

Продукти, що подорожчають до Нового року

В Україні напередодні новорічних свят зростають ціни на товари, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші на свята.

Варто очікувати на збільшення середньої ціни за банку консервованого зеленого горошку обсягом 400 мл також на 8% до 34 грн. Змінюється в ціні і куряче філе, оскільки з нього готують вишукані страви. Зазвичай його ціна зростає на 5% ближче до новорічних свят порівняно з початком грудня, тому ціна на цю позицію може становити близько 116 грн/кг.

Подорожчає й твердий сир приблизно на 4%. Він також популярний перед святами. Більшість його купує не тільки для сирних нарізок, а й для салатів та багатьох інших страв.

Цей продукт, ближче до Нового року, коштуватиме близько 276 грн/кг. Але йдеться про базові позиції.

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