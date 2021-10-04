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Нові граничні ціни на бензин і заповнення "Північного потоку – 2" газом – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 20:17
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Вартість бензину стала вище на 33 копійки
Вартість бензину стала вище на 33 копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Nord Stream 2 AG почала заповнювати першу нитку "Північного потоку – 2", а влада встановила для українців нові граничні ціни на бензин і дизпаливо.

Першу гілку "Північного потоку – 2" почали заповнювати

Оператор "Північного потоку – 2" розпочав 4 жовтня заповнення першої нитки газопроводу.

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"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", – йдеться в заяві компанії.

У той же час, за даними Датського енергетичного агентства, оператору "Північного потоку – 2" треба виконати ще ряд умов, щоб першу нитку можна було ввести в експлуатацію.

Нові граничні ціни на бензин

Мінекономіки оприлюднило нову вартість бензину і дизпалива, до якої АЗС на початку жовтня зможуть встановлювати свою націнку. Вартість бензину стала вище на 33 копійки, а дизельне паливо подорожчало на 64 копійки.

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Отже, розрахункова ціна бензину досягла 26,50 грн за літр, а дизельного палива – 23,23 грн за літр. Вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривні за літр, дизельного палива – 30,23 гривні за літр.

Постачальник "останньої надії" і ціни на газ

Українцям, яких перевели до постачальника "останньої надії", доведеться в жовтні платити за кубометр газу більше 16 грн, замість фіксованих у більшості газзбутів 8 грн.

В Україні постачальником "останньої надії" є "Нафтогаз". Переводять туди без відома споживача – як тільки минулий постачальник відмовляється виконувати свої зобов'язання.

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Відзначимо, що якщо в річному тариф у "Нафтогазу" ціна палива встановлена на рівні 7,96 грн, то для тих, кого перевели на умовах "останньої надії", ціна значно вище. З жовтня вони заплатять на 38% більше. Ціна склала 16,58 грн/куб. м, а в вересні газ коштував 12 грн/куб. м.

Ціни на нафту

Ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищила 81 долар за барель вперше з жовтня 2018 року. А ціна листопадового ф'ючерсу на нафту американської марки WTI 4 жовтня піднялася вище 77 доларів за барель. Таким чином вона досягла максимального значення майже за сім років.

В Україні подорожчає алкоголь

В Україні можуть подорожчати алкогольні напої через затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін на цю продукцію. Відповідний проєкт постанови розробило і направило на узгодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади Міністерство економіки.

У ньому йдеться про те, що внаслідок подорожчання сировини і матеріалів для виготовлення спиртних напоїв легальні виробники алкогольної продукції не можуть підняти вартість товару до економічно обґрунтованої.

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