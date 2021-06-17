Нові правила прописки і "оптимізація держави" – інтерв'ю з віце-прем'єром Михайлом Федоровим

Міністр цифровий трансформації також розповів в інтерв'ю "Сегодня", чому Facebook вже не допоможе виграти наступні вибори

Останнім часом в Україні запускається все більше цифрових послуг. Електронні рецепти та електронні трудові книжки , Оформлення пенсій та прописки онлайн. Всі ці нововведення розробляє і курирує Міністерство цифрової трансформації, або коротко – Мінцифра.

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Сайт "Сегодня" поспілкувався з віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, розпитавши його про нових цифрових сервісах і про зміни, "невидимі" для більшості громадян.

Однак наша розмова ми почали з питань про минуле.

"Стало більше вибірковості"

- Ви були керівником digital-напрямку на минулих виборах президента. Маркетологи наразі в рамках курсу SMM розбирають ваш передвиборчий кейс і кажуть, що ви виграли вибори для Зеленського в Facebook. Як ви це зробили? Яка сьогодні роль соцмереж і Facebook зокрема в політагітації? Чи змінилося щось від часу останніх президентських виборів? Чи можна буде і наступні вибори виграти таким чином?

- Перш за все соцмережі – це всього лише інструмент. Завдяки одним лише соціальним мережам неможливо виграти вибори. Це інструмент, який прискорює якийсь процес – або перемогу, або поразку. Як будь-який маркетинг зазвичай підсилює всі, що розвивається, і прискорює руйнування всього, що руйнується.

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Але наразі я не займаюся маркетингом взагалі. Не аналізую, не читаю літературу в цій сфері, не розбираю світові кейси. Тому, можливо, моя картина світу трохи спотворена, деформована і вже не актуальна.

- Добре, розкажіть за відчуттями.

- А за відчуттями – мені здається, що змінилася споживча поведінка людей в соціальних мережах. Люди почали споживати контент не так, як ще кілька років тому. Зокрема, зросла роль блогерів, інфлюенсеров, лідерів думки, яких читають, які впливають на думку людей. Чітко проявилася кон'юнктура цих лідерів у кожній соціальній мережі, будь то Instagram або Facebook, сформувався певний "ринок".

У той же час, за моїми суб'єктивними відчуттями, люди все менше довіряють таргетированной рекламі. Чітка грань соціального таргетування, робота з кожним сегментом цільової аудиторії в соціальних мережах сильно стирається. Це пов'язано ще і з оновленнями, які ввела компанія Apple. Тепер їхня оновлена система iOS14 запитує у користувача дозвіл відстежувати його активність у соціальних медіа та зорієнтувати рекламу. І, за різними опитуваннями, 80% людей забороняють це робити. Відповідно, таргетована реклама стає менш ефективна, але більше зростає роль лідерів думок.

Також зростає роль медіа, як мені здається. Як є персональна роль у конкретних людей, так і у медіа зростає роль бренду. Якщо медіа довіряють, якщо медіа пов'язані з чимось надійним, з об'єктивною інформацією, то це медіа в соціальних мережах стають важливим лідером думок для людей.

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Тому нині, як мені здається, відбувається важливий етап переосмислення діджитал-комунікації медіа в соціальних мережах. У тому числі стають вкрай важливі особисті, персональні бренди журналістів, враховуючи, що є тренд на "люди читають людей, а не рекламу".

Ще одна зміна, яка, на мою думку, сталося за останній час, – залучати людей у певну комунікацію стало набагато складніше. Тому що відчувається надлишок різних проєктів, комунікацій, таргетованої реклами. Якщо ще кілька років тому можна було залучити людей до якоїсь активності – щоб вони брали участь в якомусь проєкті, щоб, наприклад, ставили рамки на фото або роздруковували і поширювали певний контент, – то тепер так залучати стало набагато складніше.

- Тобто на Майдан вже через Facebook не виведеш?

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- Якщо люди самі внутрішньо відчувають несправедливість, то, звісно ж, вийдуть. Я повторю: соціальні мережі – це лише інструмент.

- Ну а на наступних виборах спрацюють соціальні мережі?

- Чесно кажучи, я ще не думав про наступні вибори, але вважаю, що стратегії дуже сильно зміняться.

Але залишиться, мені здається, певний тренд на максимальну відкритість, чесність і створення продуктів, які потрібні людям, які ними користуються.

Тобто потрібно, щоб люди отримували унікальний, якісний досвід від взаємодії з твоїми продуктами і послугами, щоб у них якісно змінювалося життя. Тоді вони будуть довіряти. І потрібно вести максимально відкритий спосіб життя. Тоді буде підтримка в соціальних медіа, тоді ти можеш вести за собою людей.

Тобто стало більше вибірковості, і люди більш якісно фільтрують інформацію. Тому, мені здається, тренд активності, тренд якісних продуктів і послуг, в тому числі медіа, якісного контенту – це буде сильно впливати в майбутній виборчій кампанії. Це моя суб'єктивна думка. Я думаю, це буде надавати тільки позитивний вплив і тільки посилювати демократію.

Чому "податок на Google" – це добре

- Це не зовсім ваш напрям, але як ви ставитеся до "податку на Google"? Кажуть, він у нас вищий, ніж у Європі. Таке рішення своєчасне, актуальне? Наразі маркетологи і директори підприємств готують бюджети на наступний рік. Експерти кажуть, що реклама в Google і Facebook подорожчає через введення цього податку. Як їм порахувати бюджет, порадьте їм щось?

- Нині зрівняли умови для українських і зарубіжних компаній. Тобто тепер з'явилася єдина і прозора система координат. Адже українські компанії і так платять ПДВ. У нас є дуже круті українські компанії, які активно розвиваються. Наприклад, MEGOGO. Це українська компанія, яка активно розвивається, продає легальний контент, оплачує авторські права. Тобто чиста, біла компанія. Але вона перебувала не в рівних умовах із міжнародними компаніями. А тепер умови рівні. Мені здається, це добре.

Наскільки я знаю, вже понад 80 країн запровадили схожі підходи. Плюс був ліквідований додатковий податок на покупку українськими компаніями іноземної реклами.

- А на думку фізичних осіб? Кажуть, для них багато продуктів подорожчає.

- Компанії, швидше за все, не піднімуть вартість своїх послуг на всю суму ПДВ – це відрегулює сам ринок. Думаю, у фінансового комітету, який розробляв цей законопроєкт, є фінансово-економічне обґрунтування.

А наша політика – створити найкращу податкову систему в світі для технологічних компаній. Це завдання проекту "Дiя City". Тобто там, де ми формуємо політику, де ми впливаємо на процеси – там ми створюємо кращі умови в світі.

Як Дія допомагає верифікувати дані реєстрів

- Ви займаєтеся переведенням державних послуг в онлайн. Це те, для чого призначена Дія. Роз'ясніть нашим читачам: чому електронне управління важливо для всіх?

- У нас є конкретна мета: ми будуємо цифрову державу і до кінця 2023 року хочемо оцифрувати всі державні послуги. На 100%. Ми розуміємо, як це зробити, і активно до цієї мети рухаємося. Тому нехай ніхто не сумнівається: зробимо.

Що таке Дія і яку філософію ми закладаємо в цей проєкт? Перше – заощадити українцям час. Щоб не потрібно було взагалі нікуди ходити, а усі послуги можна було отримувати онлайн. А якщо навіть потрібно буде сходити в ЦНАП, то і там щоб не доводилося стояти в чергах, записуватися за три тижні. Всі процеси будуть оптимізовані.

Тобто перш за все ми хочемо дати українцям зручний сервіс, щоб було менше черг, щоб не було стресів, щоб більше часу залишалося на те, чим ви займаєтеся.

Сьогодні так чи інакше всі країни конкурують за людей класним сервісом. Швидко переїхати, зручно отримати послуги, краща податкова система, сильна правоохоронна система – все це сервіси. Тому нам потрібно створювати кращі сервіси в світі.

Другий важливий пункт – це оптимізація держави. Щоб держава, витрачаючи менше грошей платників податків, стала більш ефективною.

- Що ви маєте на увазі?

- Коли ми створюємо Дію і підключаємо нові послуги, ми одночасно оновлюємо і збираємо якісні дані в реєстрах. Наприклад, коли ми тільки запустили водійські документи в Дії, з дев'яти мільйонів документів коректно відображалося тільки півтора мільйона. Тому що не було якісних реєстрів. Ми почали оновлювати документи, люди почали надсилати правильні дані, і тепер 90% водійських документів відображаються якісно. А до наступного року буде 100%.

Або ще приклад. Наразі ми робимо революцію з пропискою. Хочемо, щоб люди реєстрували місце проживання онлайн, в кілька кліків, не відвідуючи ніяких установ. Коли ми це зробимо, стане зрозуміла реальна ситуація, де проживають люди. Це дозволить державі не просто інтуїтивно, а правильно планувати будівництво шкіл, лікарень тощо. Тому що з'явиться реальна інформація.

Тобто, коли ми запускаємо сервіси, ми верифікуємо дані в реєстрах – а це важливо для прийняття ефективних управлінських рішень.

- Тобто філософія Дії – ефективний сервіс, якісні управлінські рішення?

- Є й третій дуже важливий напрямок – антикорупційний. Завдяки електронним сервісів йде побутова корупція. Адже тепер послуги так заплутані, що легше дати комусь грошей, щоб вирішити питання. Ми сильно проти і хочемо ці схеми ліквідувати. Для цього потрібно робити послуги максимально простими.

А коли ми оптимізуємо держава, ми також зберігаємо гроші. Минулого року, наприклад, тільки в IT ми зупинили закупівель на 2,8 млрд грн, тому що вони були абсолютно некорисні. Ті системи, які планувалося створити на ці гроші, ніяк не були пов'язані були ні з першою метою, ні з другою. Тобто нічого не було б реалізовано, а гроші просто осіли б де-небудь.

У продовженні інтерв'ю читайте про те, як хакери з усього світу намагаються "зламати" Дію і хто з водіїв не бачить техпаспорт свого автомобіля в цьому додатку.