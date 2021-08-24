"Нова пошта" потрапила у скандал, а біткоїн пробив психологічну межу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка 24 серпня

Біткоїн виріс в ціні, а на "Нову пошту" поскаржився клієнт. Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня, курс біткоїну на міжнародних біржах перевищив 50 тис. доларів, а Xiaomi вирішила відмовитися від бренду Mi.

Зростання цін на товари масового споживання

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Навіть через 18 місяців, як почалася пандемія коронавірусу в світі, вартість доставки товарів зростає. Аналітики і великі торгові компанії вважають, що це призведе до зростання цін на товари масового споживання. У сезон традиційних для багатьох країн розпродажів люди по всьому світу відчують наслідки того, що відбувається.

Ситуація на ринку покращиться не раніше, ніж в першому кварталі 2022 року, вважає виконавчий директор Hapag-Lloyd Рольф Хабба Янсен.

Мінімальна зарплата в Україні

Журналісти "Сьогодні" провели експеримент, чи можна прожити на мінімальну зарплату в Україні і з'ясували – теоретично це можливо. Ось тільки доведеться відмовитися практично від усього, а відкласти на "чорний день" точно не вийде.

Насамперед, потрібно врахувати, що якщо працівник отримує мінімалку, на руки йому видають зовсім не 6000 гривень. З цієї суми потрібно відняти 18% податку на доходи фізосіб і 1,5% військового збору, тобто в цілому 19,5%. Залишається 4830 гривень

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Із суми довелося відняти вартість комунальних послуг, оплату інтернету, мобільного зв'язку. У підсумку залишається 3633 гривні. Якщо розділити цю суму на чотири тижні – буде 908 гривень на кожні сім днів.

Біткоїн пробив психологічну межу

Курс біткоїну на міжнародних біржах перевищив 50 тис. доларів. Криптовалюта подолала цю психологічну позначку вперше з середини травня.

За даними аналітиків CryptoQuant , існує 5 причин , Завдяки яким біткоіни відновився після обвалу, що стався на початку літа: відновлення хешрейта, продажу в збиток, шорт-сквіз, масові покупки, зниження продажів Майнер.

Експерти вважають: все це призведе до того, що вартість біткоїну закріпиться на позначці в 51 тис. доларів. А після цього криптовалюта націлена на рівень в 57 тис. доларів.

Скандал з "Новою поштою"

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Приватний поштовий оператор "Нова пошта" встановила почтомат прямо на шляху спуску з пандуса, який, як поскаржився клієнт, встановлений не по нормам.

"Поштомат встановлений прямо на шляху спуску з ненормативного пандуса з ненормативними перилами. Ну тобто "похвалитися" у вас не вийшло, більше вийшло знову сісти в калюжу", – написав обурений клієнт.

В "Новій пошті" відповіли, що це фото – звичайна ілюстрація поштомату, щоб клієнти мали на увазі, що замовити посилку можливо не тільки в відділення або на адресу.

"Запевняємо, що наші поштомати встановлені відповідно всіх норм, щоб не викликати дискомфорт", – відповіли в "Новій пошті".

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На що клієнт відповів: "Перед тим як що то заявляти, треба хоча б перевіряти інформацію".

Він показав свіже фото, де видно, що поштомат перекриває доступ до пандусу. В "Новій пошті" пообіцяли розібратися з ситуацією.

Xiaomi відмовляється від бренду Mi

Заснована в 2010 році китайська корпорація Xiaomi, яка посідала третє місце в світі і Китаї за обсягом виробництва смартфонів, вирішила відмовитися від бренду Mi.

"Починаючи з третього кварталу 2021 року серія продуктів Xiaomi Mi буде перейменована в Xiaomi. Ця зміна об'єднає нашу глобальну присутність бренду і скоротить розрив в сприйнятті бренду і його продуктів", – заявили в компанії.

Зовсім недавно Xiaomi випустила новий флагман Mix 4 і заявила, що в подальшому продукти компанії будуть називатися як виробник – Xiaomi.

До речі, у другому кварталі 2021 року китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc і вперше став другим у світі виробником смартфонів.