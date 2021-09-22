"Нова пошта" отримає 13 млн євро кредиту на будівництво терміналу для посилок в Дніпрі

Загальна вартість автоматизованого терміналу становить понад 28 млн євро

"Нова пошта" планує побудувати автоматизований термінал для посилок / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить 13 млн євро компанії "Нова Пошта" на будівництво нового автоматизованого терміналу сортування посилок в Дніпрі.

Про це повідомили в ЄБРР, передає "НВ".

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Засоби нададуть у вигляді мультивалютної кредитної лінії, доступною для виплати в гривнях і євро.

Проєкт з будівництва є частиною довгострокової стратегії зростання "Нової пошти".

Загальна вартість проєкту становить 28,5 млн євро:

14 млн євро піде на проєктування і будівництво терміналу;

11,9 млн євро – на покупку сортувальної лінії та іншого обладнання;

2,6 млн євро – на непередбачені витрати.

Міжнародні перекази Western Union

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На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

мати при собі посвідчення особи державного зразка;

знати повне ім'я одержувача і країну призначення;

після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.