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"Нова пошта" збирається створити найбільшу в Європі мережу поштоматів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 вересня, 10:20
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У компанії планують збільшити кількість в 2,4 рази
Українці все частіше користуються поштоматами
Українці все частіше користуються поштоматами / Фото: Колаж: Сьогодні

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" до кінця 2021 року має намір збільшити кількість своїх поштоматів в 2,4 рази – з 7045 до 17 тис. одиниць. Якщо це станеться, то мережа стане найбільшою в Європі.

Про це повідомляє пресслужба.

"На сьогодні мережа нараховує 7045 поштоматів в 279 населених пунктах України. Поштомати це безпечний і зручний спосіб отримання посилок", – йдеться в повідомленні.

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Там уточнили, що найчастіше клієнти поштового оператора замовляють в поштомати одяг і косметику.

Чому українці обирають поштомати

  • Можливість отримати свою посилку повністю безконтактно з допомогою одного кліка в своєму смартфоні
  • Клієнт може отримати свою посилку в будь-який час – поштомат працює 24/7
  • Широка мережа інтернет-магазинів, звідки можна замовити доставку в поштомат
  • Тапочна доступність – почтомати встановлюються в безпосередній близькості до клієнтів: в під'їздах, біля продуктових магазинів і ТРЦ, фітнес-центрів і т.д

В "Новій пошті" нагадали, що забрати з поштомата можна тільки повністю оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги, при цьому оголошена вартість не повинна перевищує 6000 грн.

"Максимальні габарити відправлення – 40х60х30 см. Якщо з якихось причин одержувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на 3-й день воно буде переміщено на найближче відділення Нової пошти, де безкоштовно буде зберігатися 7 днів. Додаткових оплат при цьому не треба", – йдеться в повідомленні.

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Міжнародні перекази Western Union

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На початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Щоб перевести гроші, клієнту потрібно:

  • мати при собі посвідчення особи державного зразка;
  • знати повне ім'я одержувача і країну призначення;
  • після оплати транзакції відправник отримує від оператора контрольний номер грошового переказу, який повинен передати одержувачу.

Нагадаємо, в кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.

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