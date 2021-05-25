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Норвезький нафтогазовий гігант рушив на ринки зеленої енергії Китаю та Польщі

25 травня, 15:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Equinor збирається найближчими десятиліттями досягти повної вуглецевої нейтральності. Для розвитку компанія використовує перспективні світові ринки

Equinor інвестує в проекти за межами Норвегії

Equinor інвестує в проекти за межами Норвегії / Фото: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images, JIL YNGLAND/NTB/AFP via Getty Images

Норвезький нафтогазовий концерн Equinor почав скуповувати активи в сонячній таофшорній вітровій енергетиці Польщі, а також виходить на китайський ринок офшорної вітроенергетики.

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Equinor взяв на себе зобов'язання досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, включно з викидами від кінцевого споживання нафти та газу. У межах цієї стратегії компанія планує довести свій портфель ВДЕ до 12-16 ГВт до 2035 року. В цілому Норвегія готується стати першою країною в світі, яка відмовилася від використання звичних природних ресурсів.

  • Польща

У сонячній енергетиці Equinor придбав 100% компанії Wento, повідомив Renen. Wento – це польський розробник, у портфелі якого є 1,6 ГВт перспективних проєктів сонячних електростанцій на різних стадіях опрацювання.

Польські ринки сонячної й офшорної вітрової енергетики є досить молодими і, відповідно, перспективними. Потенціал морської вітроенергетики в країні оцінюється в 28 ГВт.

  • Китай
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Equinor підписав угоду з китайською суднобудівною компанією CIMC Raffles про стратегічну співпрацю з розвитку морських вітроенергетичних проєктів у Жовтому морі біля китайської провінції Шаньдун. Як повідомляє OffshoreWIND, йдеться про запуск до 2025 року загалом 23 ГВт для морських вітроенергетичних проєктів.

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В Equinor впевнені, що угода з CIMC Raffles підтримає стратегію з перетворення компанії на світового лідера в галузі морської вітроенергетики. Можливості офшорної вітроенергетики в Китаї відкрилися завдяки прагненню країни встановити 40-65 ГВт до 2030 року.

Equinor стоїть за кількома проєктами в галузі морської вітроенергетики в усьому світі, зокрема такими:

  • перша в світі плавуча вітряна електростанція Hywind Scotland;
  • найбільша в світі плавуча вітряна електростанція, яка нині будується в Норвегії (Hywind Tampen).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Великій Британії готуються добувати електроенергію з надр землі.

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А в Україні тим часом з'явився перший промисловий повербанк. За його допомоги зелену електроенергію можна зберігати про запас:

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