Норвезькі інвестори розчарувалися в Україні через постійні зміни законодавства в зеленій енергетиці

Закордонні інвестори здивовані юридичними умовами в Україні, які є непередбачуваними і мають зворотну силу

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Україна втрачає інвестиції в сектор зеленої енергетики із Норвегії через підвищення податкового тиску, зокрема спробу Кабінету міністрів України запровадити акцизний збір на виробництво зеленої електроенергії, і непередбачуваність у законодавчому полі, що постійно змінюється у бік погіршення інвестиційного клімату і створює проблеми інвесторам.

Про це йдеться у заяві Єнса Фроліха Холта, держсекретаря міністерства закордонних справ Королівства Норвегії, глави норвезької делегації на конференції з реформи України у Вільнюсі, повідомляє "Главком".

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"Останні 2 роки норвезькі підприємства в секторі відновлюваних джерел енергії представляли 20% всіх ПІІ (прямих іноземних інвестицій – ред.) в Україні. Але інвестори були здивовані і розчаровані юридичними умовами, що мають зворотну силу, а також непередбачуваністю раптових юридичних змін", – заявив Холт.

Він зазначив, що стабільні рамки і передбачувана реалізація державою своїх зобов'язань є ключовими факторами в залученні додаткових прямих інвестицій в країну.

"Ми очікуємо, що Україна буде використовувати всі можливі засоби і зусилля для досягнення успіху і забезпечення передбачуваної основи, а також для посилення антикорупційних заходів і практики", – сказав держсекретар.

Він додав, що Норвегія є великим донором проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності, реформування енергетичного сектору. Водночас Холт обурився, що зусилля Норвегії зі створення більш динамічного, відкритого енергетичного і конкурентоспроможного сектору державних підприємств в Україні останнім часом не виправдовують очікувань норвезьких партнерів.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що можливе використання акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії: Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).