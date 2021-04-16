НКРЕКП вслід за рішенням парламенту повинна зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі, – Гончаренко

296 депутатів проголосували за припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

НКРЕКП має невідкладно заборонити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі, як це передбачено прийнятим напередодні законопроєктом. Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, пише "Znaj.ua".

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"Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дає можливість зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. 296 голосів за. Зеленський повинен негайно підписати закон, а НКРЕКП припинити цей ганебний імпорт", - заявив Гончаренко.

Він додав, що імпорт російсько-білоруської електроенергії тільки з початку цього року обійшовся країні в 1 млрд грн.

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"Навіть 15 квітня, коли Путін уже стягнув до кордону тисячі танків і погрожує вторгненням, у Зеленського не посоромилися оплатити нові поставки. Мільярд гривень, які українські споживачі заплатили Путіну і Лукашенку, на совісті Зеленського і його зеленої монобільшості", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн. Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

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