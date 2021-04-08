НКРЕКП провокує нову кризу із "зеленими" інвесторами у 2021 році, – депутати

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відкладає ухвалення постанови щодо забезпечення 100% рівня виплат за вироблену зелену енергію в січні та лютому поточного року, чим провокує нову кризу у відносинах держави з іноземними інвесторами. Про це у Facebook написало міжфракційне депутатське об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля", повідомляє "Znaj.ua".

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На своєму засіданні НКРЕКП у черговий раз відклала прийняття проєкту постанови "Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої ДП "Гарантований покупець" у січні 2021 року", чим створює значні ризики для відсутності поточних виплат за "зеленим" тарифом, а саме – сплати за січень та лютий поточного року.

В МФО зазначають, що питання своєчасності розрахунків є надважливим, оскільки більшість інвесторів залучали зовнішні інвестиції для реалізації проєктів в Україні.

"Будь які затримки у виплатах будуть свідчити про ухилення держави від стратегічного курсу щодо збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі. А це, в свою чергу, матиме негативний вплив на інвестиційний клімат України, відносини з країнами та партнерами, які оцінюють державні органи влади не за заявами, а за конкретними діями", – підкреслили в МФО.

Вони також повідомили, що 7 квітня представники МФО хотіли потрапити на засідання комісії аби нагадати його членам про необхідність виконання свого обов’язку, проте не були допущені.

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"Сподіваємося, що комісія все ж таки винесе до прийняття рішення та буде дотримуватись принципу рівного доступу всіх учасників до засідання", - додали у депутатському об’єднанні.

Нагадаємо, у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року. Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів 2020 року становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у довкілля та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні. Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

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Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт зазначає, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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