НКРЕКП перевірить "Центренерго" через критично низькі запаси вугілля

Запаси вугілля на станціях на 19 січня 2021 року в п'ять разів нижче, ніж на аналогічну дату 2020

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує провести позачергову перевірку державної "Центренерго" та інших операторів ТЕС через критично низькі запаси вугілля на складах. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на порядок денний засідання 25 січня, пише "Politeka".

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У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що перевірки планується провести на підставі звернення НЕК "Укренерго" через незабезпечення генкомпаніями гарантованих запасів вугілля.

Зокрема, на 19 січня 2021 року запаси вугілля на станціях складають всього 474 тис. тонн, що у п'ять разів нижче, ніж на аналогічну дату 2020-го (2,375 млн тонн).

На всіх 3 ТЕС "Центренерго" сумарно знаходиться всього 22 тис. т вугілля, що менше 5% від запасів на всіх ТЕС країни.

"У таких умовах вугілля на складах ТЕС при щодобових витратах 70-75 тис. тонн вистачить менш ніж на тиждень, що неприпустимо у зимовий період", - констатують в "Укренерго".

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У НЕК повідомили, що на 19 січня в аварійних ремонтах знаходилося 16 одиниць обладнання сумарною встановленою потужністю 5,515 ГВт. Більшість із блоків на ТЕС державної "Центренерго".

НЕК "Укренерго" звертає увагу, що недостатнє паливозабезпечення ТЕС загрожує виникненням загальносистемної аварії із загрозою відключення споживачів. НЕК вже був змушений віддати команду на включення 18 січня в роботу блоків на "Центренерго" на резервному виді палива – природному газі і активувати аварійну допомогу від ОЕС Білорусі.

Нагадаємо, 15 січня системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень через брак вугілля на складах ТЕС Державної компанії "Центренерго".

У "Центренерго" пояснили відсутність вугілля на своїх ТЕС "прорахунками" Міністерства енергетики, яке нібито неправильно розрахувало прогнозний баланс на 2020 р.

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