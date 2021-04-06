НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи, повідомляє "РБК-Україна" і посилається на проєкт рішення НКРЕКП, що опублікований у порядку денному засідання 7 квітня.

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Розмір премії в проєкті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП складала не менше ніж 50% їх посадового окладу.

"Враховуючи досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проект постанови НКРЕКП "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП", - йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Нагадаємо, згідно з деклараціями членів НКРЕКП та голови комісії, їх заробітна плата у 2020 році зросла в середньому у 2 рази – до 2 млн грн на рік.

За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

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Заробітна плата рядового члена НКРЕКП у 4 рази перевищує зарплату прем'єр-міністра та у 7 разів зарплату президента.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їх повноважень і зобов’язав Кабінет міністрів розглянути питання їх звільнення. Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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