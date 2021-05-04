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НКРЕКП повинна припинити лобіювати російську електроенергію і зупинити імпорт з Росії й Білорусі, – нардеп

4 травня, 14:40

Ірина Ненько Ірина Ненько

Імпорт струму здійснюється всупереч і нашим національним, і безпековим інтересам, заявив Наливайченко

Керівництво НКРЕКП, яке є основним лобістом російської електроенергії в Україні, повинне негайно виконати вимоги закону і зупинити злочинні закупівлі струму з Росії і Білорусі.

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Про це заявив колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Єдиний лобіст російського імпорту на сьогодні – це так званий національний регулятор НКРЕКП. Керівництво цього органу має негайно і неухильно виконати закон і припинити злочинний імпорт з країни-агресора", – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що імпорт струму здійснюється всупереч і нашим національним і безпековим інтересам.

За його словами, питання енергетичної безпеки буде одним з ключових під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну.

"Переконаний, що наші американські партнери не в захваті від рішень нечистих на руку українських чиновників закупляти електроенергію з Росії і з Білоруської АЕС, яка загрожує всій Східній Європі. Я уже направив американським колегам матеріали про роль українських чиновників-корупціонерів в лобіюванні російської електроенергії в порушення міжнародних санкцій", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт·годин на 1 млрд грн.

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15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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