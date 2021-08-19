Нікому не потрібні: аграрії Херсонської області віддають кавуни за копійки

Спочатку товар намагалися продати за гривню за кілограм, а потім знизили до 50 копійок

У Херсонській області кавуни не потрібні навіть за копійки. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

У Херсонській області аграрії не знають, що робити з тоннами кавуніві продають їх за максимально низькими цінами. Про це один з фермерів розповів в своєму акаунті в TikTok.

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Йдеться про село Михайлівка Скадовського району. Фермери на десятках машин з причепами, завантаженими тоннами кавунів, намагаються реалізувати товар.

"Нікому він тут не потрібен. Приїжджайте, купуйте, будемо раді всім!", – каже автор відео.

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Спочатку кавуни продавали за ціною від 70 копійок до 1 гривні за кілограм. На наступний день ціна впала до 50 копійок. Однак покупців не стало більше. На десятки продавців тільки пару покупців.

Користувачі Мережі з великих міст почали пропонувати виїжджати за межі Херсонської області та реалізовувати в інших місцях.

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"Якщо вантажиш фуру, це три-чотири дні потрібно стояти і продавати, а за ці чотири дні пропаде кавуна 2-4 фури. Тому ми не возимо", – спробував пояснити аграрій підписникам.

У коментарях люди нарікають на високі ціни на кавуни і звинувачують у всьому перекупників. Так, в містах вартість на такий товар варіюються від 5-6 гривень і до 10 гривень за кілограм.

Українці – не фанати кавунів

В цілому в нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн цієї культури в рік. Більше третини (38%) з них тільки в Херсонській області.

У 2020 році Україна експортувала всього 8% вирощених кавунів. Через значну вагу товар вивозиться в найближчі країни.

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Куди експортують основну частину кавунів:

Молдова (29% української експортної виручки);

Польща (21%);

Латвія (17%);

Литва (15%);

Білорусь (10%).

В імпорті цього товару Україна не потребує. Та й українці вживають кавуни не так часто, як жителі інших країн. Наприклад, один житель України з'їдає всього 4 кг на рік. Для порівняння, за даними FAOstat, найбільше кавунів споживають у Вірменії – 47 кг на рік на одну людину.

Тим часом, з Херсонської області до Києва пливе баржа з кавунами. По Дніпру продукт доставляють вже п'ятий рік поспіль. Але в цей раз ціна буде вище, ніж в 2020-му. В дорозі транспортний засіб проведе кілька днів.

Нагадаємо, восени 2020 року в уряді пообіцяли, що в 2021-му улюблені всіма ласощі зареєструють у вигляді географічного бренду, яких налічується 10. Такі кроки повинні залучити інвесторів і допомогти розвитку туризму в Україні.