Микола Рудьковський готує позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини

Він провів два роки у в'язниці РФ за кинутий у бік російського посольства в Києві камінь

Ексміністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський має намір подати позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації, де він провів два роки у в'язниці за кинутий у бік російського посольства в Києві камінь.

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Про це Рудьковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"У РФ в кримінальному кодексі немає статті за відповідальність за межами РФ. Але вони закривають на це очі, це робилося, щоб показати, що правоохоронна система якось бореться з ворогами з України. Але мої юристи і зараз ведуть юридичні процеси, ми подали касацію в РФ, підемо до Європейського суду і доведемо, що це було політично мотивоване переслідування, і виставимо рахунок-компенсацію Росії", – заявив Рудьковський.

Також Микола Рудьковський додав, що українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шантажем примушували його сім'ю переоформити на них активи найбільшої української газодобувної компанії "Нафтогазвидобування", поки Рудьковський перебував у російській в'язниці. Він стверджує, із цією метою вони залучали як правоохоронні органи РФ, так і криміналітет.

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"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде іншим шляхом"... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача за в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", – розповів Рудьковський.

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У лютому 2017 року Слідчий комітет РФ пред'явив шістьом громадянам України заочне звинувачення у нападах на російське посольство в Києві у 2014 і 2016 роках, серед яких був і ексміністр.

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