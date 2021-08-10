Попри кризу в енергетиці в ДТЕК Енерго видобули майже 10 млн тон вугілля

Загалом цього року компанія планує видобути майже 17 млн тонн газового вугілля та ввести у роботу ще 15 нових лав

Фото: ДТЕК

Незважаючи на кризу в енергетиці, за січень-липень цього року на шахтах ДТЕК Енерго ввели у роботу 17 нових лав та видобули майже 9,8 млн тонн вугілля марки "Г". Щоб забезпечити стабільний безперервний видобуток, було підготовлено понад 51 км нових гірничих виробок.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними компанії, загалом цього року компанія планує видобути майже 17 млн тонн газового вугілля. Крім того, протягом серпня – грудня 2021 року на шахтах ДТЕК Енерго планується введення у роботу ще 15 нових лав.

"Незважаючи на загрозливі явища в енергетиці та критичну ситуацію з доступністю фінансових ресурсів у виробників електроенергії, ДТЕК Енерго, як надійна і відповідальна компанія, робить все необхідне, щоб забезпечити стабільність української енергосистеми в період літніх піків енергоспоживання та напередодні опалювального сезону. Ми завжди готуємося до зими заздалегідь. Шахти ДТЕК Енерго видобувають паливо для українських теплоелектростанцій, щоб забезпечити вироблення електроенергії в потрібних обсягах. Для цих потреб лише у липні компанією було видобуто майже 1,4 млн тонн вугілля та підготовано понад 7,2 км нових гірничих виробок", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

У компанії нагадали, що в окремі дні липня в енергосистемі одночасно працювало до 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго. Того ж місяця компанія майже вдвічі збільшила середньодобовий обсяг відпуску електроенергії в порівнянні із червнем. ТЕС ДТЕК Енерго виробили 2,3 млрд кВт*г електроенергії за найнижчим тарифом, для чого було використано понад 1,2 млн тонн вугілля. При цьому ціна електроенергії не покривала навіть собівартість вугілля.

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Не дивлячись на кризову ситуацію в галузі, повідомили в ДТЕК Енерго, для підтримки стабільної роботи української енергосистеми, компанія активно опрацьовує можливість додаткового забезпечення потреб генерації імпортним вугіллям.

Як відомо, станом на 9 серпня на складах ТЕС ДТЕК Енерго знаходиться понад 510 тисяч тонн вугілля. Їх запаси поповнюються на щоденній основі.

Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля з початку літа. Учора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії – 37 600 тонн. Найбільше вугілля за добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку та Ладижинську ТЕС (усі – ДТЕК Енерго").