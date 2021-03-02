Нервова ситуація на ринку: чому бензин і дизель продовжують дорожчати

Останній тиждень зими виявилося шоковим для автомобілістів: ціни на бензин і дизпаливо злетіли більш як на гривню за літр. Чому так відбувається, розповіли експерти сайту "Сьогодні": директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

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Експерти кажуть, що на зростання цін на моторне паливо вплинули дві причини: подорожчання нафти та дії найбільшої в країні консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1540 станцій з 7500 по Україні), протягом тижня підняла ціни на 2 грн/л.

"З жовтня-2020 ціна на нафту в світі підвищилася з 37 до 67 дол./барель, європейські котирування на бензин А-95 (закупівельна ціна) зросли на 261 дол./т, дизельне пальне – на 224, – аналізує Сергій Куюн. – Оптові ціни в Україні за цей період збільшилися на А-95 на 5,82 грн/л, ДТ – на 5,76. Ціни на АЗС додали за чотири місяці 4,05 і 4,19 грн відповідно на бензин і ДП. Після того як "Приват" знову підняв ціни на 2 грн/л, середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень зросла на 1,24 грн до 27,21 грн, А-95 – 28,22 грн (+1,23 грн), ДП – 27,63 грн (+1,21 грн)".

Сергій Куюн уточнив, як в Україні змінилася вартість палива в останній тиждень лютого по окремих мережах.

Група "Приват" двічі підняла ціни на бензин і дизпаливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 подорожчав у них до 25,95-26 грн, А-95 – до 26,95-27 грн і ДТ – до 27,00.

WOG та ОККО підвищили ціни на бензин і ДП на 50 коп./л, А-92 – до 29,99, А-95 – до 30,99, ДП – до 29,99. Glusco збільшила ціни на всі види палива на 64 коп.: А-92 – до 26,39 грн, А-95 – до 29,39, ДП – до 28,39.

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На 60-70 коп./л бензини і ДП подорожчали в мережі KLO. На станціях AMIC дизпаливо в середньому подорожчало на 65 коп., бензини – на 58 коп. Такі мережі, як Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal і Motto, підняли ціни на 30-80 коп.

Геннадій Рябцев називає обґрунтованим підвищення цін групою "Приват", але зазначає, що їхнє зростання було стрімким – 4 грн/л за неповний місяць, з 27 січня по 26 лютого, і це вносило нервозність в ситуацію на ринку.

"В Європі оптові ціни на паливо зросли на 15%, це означає, що у нас вони повинні були піднятися приблизно на 1,5 грн/л за лютий, що і сталося. Але "Приват" сплутав усі карти", – констатував Рябцев.

При цьому низка мереж нижнього цінового сегмента або не поміняли ціни, або збільшили їх на 10-20 коп. На думку експертів, це може свідчити про можливість продажу на таких АЗС нелегального палива невідомої якості. Стримуючий чинник "бодяжників" сильний, але схоже, що запас міцності у легальних мереж закінчився.

Раніше ми дали два прогнози на те, як зміняться ціни на вже "золотий" бензин.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгору".

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А про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск .

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