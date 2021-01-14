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Шмигаль обговорив з МВФ ціну на газ: "Необхідно знайти компроміс"

14 січня, 18:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прем'єр звинуватив деяких гравців ринку газу в зловживанні становищем

Уряд України провело зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду, на якій обговорювалася ціна на газ для населення . Кабмін виступив за те, щоб ринок газу продовжував існування.

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Про це в своєму Telegram заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція нашого Уряду: ринок газу в Україні має працювати" , – пише Шмигаль.

Керівник уряду звинуватив "деяких гравців ринку" в зловживанні своїм становищем, додавши, що від цього страждають українці.

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"Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому", – констатував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні подорожчав не тільки сам газ, але і його постачання. У зв'язку з цим в деяких областях один кубометр "блакитного палива" коштував 9-10 грн.

На цьому тлі уряд оголосив про намір повернути держрегулювання вартості газу і вирішив на час карантину або до кінця опалювального сезону встановити його вартість на рівні 6,99 грн за куб. м.

Як стверджує міністр фінансів Сергій Марченко, намір повернутися до регулювання цін на газ для побутових споживачів в Україні стурбувало Міжнародний валютний фонд.

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газ тарифи ціна на газ МВФ Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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