NEOBANK для бізнесу запускає перший в Україні Customer Board, у якому користувачі впливатимуть на розробку

Concord Fintech Solutions спільно з фінтех-компанією NEO.PRO анонсували запуск бета-версії цифрового банку – NEOBANK для бізнесу.

Першими відкрити рахунок і протестувати новий продукт зможуть підприємці, які подадуть заявки та будуть прийняті до Сustomer Board – ради клієнтів NEOBANK. Подати заявку на участь у Customer Board підприємці можуть, заповнивши просту анкету за посиланням: business.neobank.one.

"NEOBANK – флагманський проєкт нашої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions. Це якісно новий для України продукт, у зв'язку з цим ми хочемо, щоб на момент релізу він був максимально наближений до ідеалу. Саме тому ми вирішили залучати до процесу створення безпосередніх користувачів. Не тільки вивчати customer experience, але й давати клієнтам реальну можливість впливати на те, яким буде продукт", – зазначила у своєму Telegram-каналі засновниця екосистеми Олена Сосєдка.

До 12 квітня команда NEOBANK для бізнесу буде приймати заявки на участь у Сustomer Board. Головна вимога для претендентів – бути зареєстрованим підприємцем. При цьому склад Customer Board буде формуватися так, щоб забезпечити представленість інтересів максимально широкого кола підприємців як за профілем діяльності, так і географічно.

До 12 травня учасникам потрібно буде віддалено відкрити бізнес-рахунок через додаток або десктоп-версію NEOBANK для бізнесу та почати користуватися продуктом. Вносити свої пропозиції та зауваження можна буде в закритій групі на Facebook.

Для всіх учасників ради клієнтів, які відкриють рахунок до 12 травня, на постійній основі буде діяти спеціальний тариф без абонплати, а ще на них чекає золота реферальна програма, подарунки від NEOBANK за активність і раціональні пропозиції, персональні запрошення на закриті заходи банку, нетворкінг з командами розробника NEOBANK і партнерами, які допомагали у створенні проєкту: креативним агентством Banda, компанією Alty та іншими компаніями – лідерами ринку.

"Наше завдання в тому, щоб до Сustomer Board підключилися активні підприємці, які готові ділитися своїм досвідом і хочуть впливати на функціональність і зручність банку, у якому обслуговують свої бізнес-рахунки. Ми відкриті до будь-якого конструктивного фідбеку: критики, пропозицій, побажань – усе вітається. Цінні ідеї візьмемо в опрацювання та реалізуємо. У майбутньому також будемо радитися з учасниками ради клієнтів під час запуску нових продуктів та інтеграції з сервісами для бізнесу", – розповіла СЕО фінтех-компанії NEO.PRO Маргарита Побілець.

Запуск бета-версії NEOBANK для бізнесу заплановано на 12 квітня, рада клієнтів почне працювати, щойно вона буде остаточно сформована. Повномасштабний запуск першого в Україні цифрового банку для компаній і ФОП заплановано на літо 2021 року.

Партнером NEOBANK для бізнесу виступає міжнародна глобальна компанія платіжних технологій Visa, яка підтримує інноваційні рішення у сфері фінтех.

Нагадаємо, NEOBANK для бізнесу – це цифровий банк для компаній і ФОП, який пропонує максимально дистанційне обслуговування. Працює на ліцензії ConcordBank. Розробляється на базі фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions у партнерстві з фінтех-компанією NEO.PRO, креативним агентством Banda та компанією Alty. Також у банку є продукт для фізичних осіб – NEOBANK для всіх.

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