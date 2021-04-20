Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Нелогічними виплатами наглядовій раді УЗ повинен зацікавитися Кабмін, – експерт

20 квітня, 15:25

Ірина Ненько Ірина Ненько

"Укрзалізниця" зазнає величезних збитків, але члени її наглядової ради отримують захмарні зарплати

Кабінет міністрів має зацікавитися, чому члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримують захмарні зарплати в той час, як компанія несе величезні збитки.

Реклама

Про це заявила Наталія Петриченко – президент асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, повідомляє "РБК-Україна".

"Питань до наглядової ради дуже багато, та її роль поки що незрозуміла. Вони отримують винагороди, а УЗ за фінпланом 2020 року у збитках. При цьому винагороди йдуть членам наглядової ради колосальні! Це навіть якось алогічно", – сказала Петриченко.

За її словами, розмір винагороди членам наглядової ради непорівнянний з результатами її роботи: компанія за три роки діяльності нинішнього складу наглядової ради постійно зазнає збитків.

"Взагалі незрозуміло, які ставляться завдання перед наглядовою радою і як вона повинна звітувати. Які показники вони виконали, за що вони повинні отримати винагороду? Це все незрозуміло. І взагалі робота наглядової ради за весь період її існування непрозора і незрозуміла", – підкреслила Петриченко.

В тренді
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весни
Реклама

На її думку, ситуацією в УЗ і виплатами наглядовій раді мають зацікавитися і правоохоронні органи, і уряд, оскільки мова йде про державну компанію, яка доведена до критичного стану.

"Вищий орган – Кабінет міністрів – він повинен зацікавитися роботою наглядової ради. І порівняти показники – чого вони досягли і що вони отримали, я саме – їх винагороди та всі втрати УЗ", - підсумувала Петриченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризи.

Своєю чергою, економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо наглядової ради УЗ, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Укрзалізниця зарплати збитки Кабінет міністрів наблюдательный совет
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти