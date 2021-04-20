Нелогічними виплатами наглядовій раді УЗ повинен зацікавитися Кабмін, – експерт

Кабінет міністрів має зацікавитися, чому члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримують захмарні зарплати в той час, як компанія несе величезні збитки.

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Про це заявила Наталія Петриченко – президент асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, повідомляє "РБК-Україна".

"Питань до наглядової ради дуже багато, та її роль поки що незрозуміла. Вони отримують винагороди, а УЗ за фінпланом 2020 року у збитках. При цьому винагороди йдуть членам наглядової ради колосальні! Це навіть якось алогічно", – сказала Петриченко.

За її словами, розмір винагороди членам наглядової ради непорівнянний з результатами її роботи: компанія за три роки діяльності нинішнього складу наглядової ради постійно зазнає збитків.

"Взагалі незрозуміло, які ставляться завдання перед наглядовою радою і як вона повинна звітувати. Які показники вони виконали, за що вони повинні отримати винагороду? Це все незрозуміло. І взагалі робота наглядової ради за весь період її існування непрозора і незрозуміла", – підкреслила Петриченко.

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На її думку, ситуацією в УЗ і виплатами наглядовій раді мають зацікавитися і правоохоронні органи, і уряд, оскільки мова йде про державну компанію, яка доведена до критичного стану.

"Вищий орган – Кабінет міністрів – він повинен зацікавитися роботою наглядової ради. І порівняти показники – чого вони досягли і що вони отримали, я саме – їх винагороди та всі втрати УЗ", - підсумувала Петриченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризи.

Своєю чергою, економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо наглядової ради УЗ, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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