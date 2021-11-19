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Деяким жінкам належить надбавка до пенсії: хто може на неї розраховувати

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 07:00
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Вже 2022 року влада планує збільшити пенсії жінкам за наявності 29 років страхового стажу
Деякі категорії жінок мають додаткові привілеї від держави
Деякі категорії жінок мають додаткові привілеї від держави / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні відрізняються пенсії чоловіків та жінок. Однією з причин стало те, що у жінок переривається трудовий стаж, коли вони йдуть у декрет щодо догляду за дітьми, а це впливає на розмір виплат.

Як розповіли у Пенсійному фонді, при виході на пенсію зараховують не лише ті роки, коли жінка офіційно працювала, а й періоди, коли вона займалася вихованням дітей. Але лише за умови отримання допомоги при народженні дитини.

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Крім того, до стажу зарахують і час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Деякі жінки мають додаткові пільги від держави. На них можуть розраховувати:

  • жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до 8-річного віку;
  • матері осіб з інвалідністю з дитинства.

Вони мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. А якщо жінка виховує неповнолітніх дітей, то їй належить надбавка до пенсії у розмірі 150 грн на кожну неповнолітню дитину.

Зазначимо, що вже 2022 року влада планує збільшити пенсії жінкам за наявності 29 років страхового стажу. Їхні щомісячні виплати зростуть на 9%.

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Хто ще може розраховувати на надбавку?

Колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

А суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн перерахунку суддівських зарплат. Згідно із законом, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді. Це відбувається при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – з 3507 до 3915 грн.

Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам віком від 65 років.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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