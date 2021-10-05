Деяким українцям відмовлять у субсидіях, а ціна газу в Європі оновила історичний максимум – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

У Європі вартість газу оновила історичний максимум, російський газопровід "Північний потік – 2" схвалило ввести в експлуатацію датське енергетичне агенство.
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Схвалення Данії запустити "Північний потік – 2"
Датське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
До речі, датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку – 2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію – 1 жовтня 2020 року.
Рекордні ціни на газ у Європі
В Європі ціна газу оновила історичний максимум і перевищила 1300 доларів за тисячу кубометрів. Листопадові ф'ючерси на газ на головному європейському хабі TTF в Нідерландах досягли 108,3 євро за МВт-год. Це понад 1300 доларів за тисячу кубометрів.
Підвищення цін на м'ясо
В Україні може стрімко подорожчати курятина, яка зараз є найдешевшим у країні м'ясом. Нині середня ціна за кілограм курятини становить 58,8 грн, найдорожче це м'ясо коштує у Київській області – 68 грн/кг, а найдешевше у Хмельницькій – 48 грн/кг.
За останній місяць курятина подорожчала на 3%, а протягом року вже на 29%.
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Новий злет цін очікується через те, що влада значно підняла податки для виробників.
Субсидії на комуналку
У Мінсоцполітики нагадали українцям, хто цього року може не отримати субсидії на комуналку.
Так, якщо серед членів родини є особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів – допомоги від держави не буде. Також це стосується і тих українців, у яких заборгованість є більше трьох місяців.
Водночас є винятки. Ними є боржники, які мають довідку від лікаря про алкогольну або наркотичну залежність.
Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простішими перевірки субсидіантов.