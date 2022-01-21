Деяких українців можуть депортувати з Польщі – до кого прийдуть насамперед

Розповідаємо, як можуть виявити нелегала у Польщі, а також які штрафи загрожують йому та роботодавцю

Заробітчан чекають масові перевірки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці дедалі частіше стали обирати для заробітків Польщу. Після того як країна спростила процедуру працевлаштування, попит на вакансії у січні зріс на 37,3% Проте не всі заробітчани обирають легальну роботу.

Про те, як перевіряють іноземців та як можуть знайти нелегала, "Сьогодні" розповіла Кароліна Шлешинська, віце-президент агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Польські прикордонники перевіряють іноземця ще на кордоні та пробивають запрошення на роботу у своїй базі.

Нелегалом у Польщі вважається такий іноземець:

якщо немає підстав для перебування в Польщі (візи або картки побуту – дозволу на тимчасове проживання);

немає дозволу працювати;

якщо працює на іншій роботі, ніж зазначено у його запрошенні, або на інших умовах (інша посада, адреса підприємства).

Підроблене запрошення на роботу розцінюється як правопорушення, тому його можуть не пустити наступного разу до Польщі або можуть відмовити у видачі польської візи. На нього заведуть адміністративну справу.

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Як шукають нелегалів у Польщі

Заробітчан, які працюють нелегально, можуть виявляти під час контролю поліцією, якщо іноземець порушив закон. Проте найчастіше нелегалів виявляють прикордонники чи інспектори, які приходять на підприємства та перевіряють документи іноземців, які там працюють.

Якщо ж було виявлено, що іноземець працює нелегально, проти нього та роботодавця відкривають адміністративну справу.

Насамперед інспектори звертають увагу на такі галузі:

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будівництво;

транспорт;

склади;

гастрономія.

Що загрожує нелегальному працівникові:

депортація;

заборона в'їзду до 5 років;

штраф щонайменше 1 тис. злотих (близько 7 тис. грн).

Водночас роботодавець може заплатити штраф до 30 тис. злотих (приблизно 213 тис. грн).

Нагадаємо, що українські заробітчани у Польщі прагнуть заробляти щонайменше 800 доларів, більшість — понад 1000 доларів.

Раніше ми розповідали про реальну історії українського заробітчанина: як ставилися до нього поляки, скільки заробляв інші цікаві історії на заробітках у Польщі.