Дехто з українців може достроково вийти на пенсію. Що для цього потрібно

Вони повинні мати не менше 12 років і 6 місяців стажу на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці

Достроково вийти на пенсію можуть чоловіки віком від 55 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію, якщо вони працювали на підприємствах зі шкідливими та тяжкими умовами праці (список №2). Такі чоловіки можуть вийти на заслужений відпочинок уже у 55 років.

Про це повідомляє "Пенсійний кур'єр".

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Відповідно до закону, чоловіки, яким виповниться 55 років у період із 1 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року, повинні мати не менше 29 років страхового стажу. З них не менше 12 років та 6 місяців на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за Списком №2.

Стаж також зараховується за період навчання за спеціальністю, передбаченою Списком №2, та період проходження військової служби (навіть якщо вона переривала навчання).

Щодо "пільгового" стажу, заробленого після 21 серпня 1992 року, враховуватиметься за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці.

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Отже, потенційний пенсіонер повинен разом із зверненням за призначенням пільгової пенсії надати наказ, яким затверджено результати атестації робочого місця.

Наступне підвищення пенсій

З 1 грудня підвищать пенсійні виплати:

для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 по 1934 грн.).

За півтора року, з січня 2020 року до серпня 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і наразі становить 3866,84 гривні.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку у розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.