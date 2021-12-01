Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Деякі діти зможуть отримати по 10 тис. доларів: хто та коли зможе забрати гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 14:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик Гетманцев заявив, що не всі діти зможуть отримати таку допомогу
Діти, народжені 2019 року, отримають 10000 доларів
Діти, народжені 2019 року, отримають 10000 доларів / Фото: Getty Images, Укрінформ, Колаж: Сьогодні

На момент досягнення 18-річного віку діти,народжені 2019 року, зможуть отримати на спецрахунки кошти від рентних платежів у розмірі $10 000. Так президент Володимир Зеленський анонсував створення економічного паспорту українця.

Про це розповів APnews голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в кулуарах парламенту 1 грудня.

Реклама

Зі слів політика стає зрозуміло, що не всі діти зможуть отримати вказану суму, а лише ті, хто народився, коли почалася каденція Володимира Зеленського – у 2019 році.

Відповідна програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.

"В нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця", — розповів Данило Гетманцев.

За його словами, якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави. Влада розраховує на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Як зауважив Гетманцев, безперечно, в гривні з урахуванням інфляції.

Реклама

Анонс економічного паспорту

Законопроєкт про економічний паспорт президент планує внести на розгляд нардепів 10 грудня. А до цього часу плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей.

За словами глави держави, це кошти від ухваленого законопроєкту 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу та необхідний, щоб сприяти збільшенню надходжень до державного бюджету у 2022 році.

Раніше ми розповідали, що таке економічний паспорт та з досвідом якої країни порівнюють таке нововведення.

Реклама

Також журналісти "Сьогодні" дізнавалися, на скільки зросла мінімальна заробітна плата.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3659

Євро (€)

30.92

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти