Нафта стає дорожче: ціни на Brent і WTI впевнено зростають

Світові ціни на нафту продовжують плавно підвищуватися після того, як досягли максимуму з лютого-2020. В цілому котирування показують зростання четвертий день поспіль. В основному на ринок позитивно вплинули новини про добровільному скороченні видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні.

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За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:55 за київським часом склала 54,77 долара за барель – на 0,39 долара (0,72%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 51,16 долара за барель, що на 0,33 долара (0,65%) вище рівня попередньої сесії.

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Оптимізм трейдерів також пов'язаний з очікуваннями перемоги демократів на виборах в штаті Джорджія, яка може принести Демократичної партії більшість у Сенаті США. За прогнозами NBC, Associated Press і ряду інших ЗМІ, кандидати-демократи отримають обидва сенаторських місця від Джорджії.

Як зазначає S & P Global Platts, це підтримує надії на прийняття нових економічних стимулів в США, що може прискорити відновлення економіки країни і попиту на енергоносії.

У той же час зберігаються побоювання з стосовно епідеміологічної ситуації в деяких країнах. Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга оголосив про введення режиму надзвичайного стану в Токіо та трьох прилеглих районах в зв'язку з ростом числа заражень коронавірусом.

Приріст виявлених за добу випадків зараження в Китаї став максимальним з липня.

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А після мутації штам коронавірусу виявлений вже в 41 країні:

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