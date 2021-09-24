Ціна на Brent сягнула рекордної позначки за 2,5 місяці: що буде з нафтою далі

Ціни на нафту продовжили зростати – як буде коливатись вартість та чи впливає пандемія на ринок нафтопродуктів

Ціни на нафту продовжують рости - Brent сягнула рекордної позначки з липня / Фото: Колаж: Сьогодні

У п’ятницю, 24 вересня ціни на нафту продовжили своє помірне зростання у ході торгів.

Про це свідчать дані Міжконтинентальної біржі.

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Вартість ф’ючерсів на листопад на нафту WTI становить 73,32 доларів за баррель, показали електронні торги Нью-Йоркської біржі NYMEX. Цей показник на $0,02 вищій, ніж на попередній сесії.

Щодо нафти марки Brent, то її вартість на лондонській біржі ICE Futures на ранок п’ятниці становить 77,34 дол. за баррель, що на 0,09 дол. дорожче ніж на закритті попередньої сесії.

При цьому ф’ючерси Brent досягли максимуму за останні два з половиною місяці, а ф’ючерси WTI перебувають на піку з 2 серпня.

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Екс-президент асоціації операторів нафтопродуктів України Леонід Косянчук вважає, що біржа – це передусім фінансово-спекулятивний інструмент

"Те, що ми бачимо, це котирування ф’ючерсів, а до нафтопродуктів це дійде не раніше, ніж за 45 діб. Тобто нафтові котирування можуть слугувати маркером ринкових тенденцій", – зазначає експерт.

На думку Леоніда Косянчука, протягом року ціни на нафту та нафтопродукти залежатимуть від успішної або неуспішної боротьби із пандемією коронавірусу.

Тож точно спрогнозувати, якими будуть ціни на нафту до кінця року – неможливо, адже попит може зрости чи зменшитись у будь-який момент.

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На думку експерта, ринок нафтопродуктів чекатиме не постійне зростання або падіння, а постійні коливання ціни.

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