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Ціни на нафту бʼють семирічні рекорди — до чого готуватися далі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 17:53
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Ціна на нафту перевищила позначку в 93 дол за барель
Експерти вже переписують прогнози
Експерти вже переписують прогнози / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти вперше з 6 жовтня 2014 року перетнула позначку в 93 дол за барель.

Про це свідчать дані на біржі Yahoo. Finance.

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Так, станом на 4 лютого 2022 року максимум з початку торгів був на рівні 93,06 дол за барель, а відкрилися вони зі значенням 91,04 дол. О 16:14 за київським часом ціна на нафту сягала 92,57 дол за барель.

Торги на біржі 4 лютого 2022 року
Торги на біржі 4 лютого 2022 року / Фото: Yahoo.Finance

Такі ціни нафта не демонструвала з 6 жовтня 2014 року, коли її вартість, за даними Мінфіну, була 93,56 дол.

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Що впливає на зростання цін

В коментарі "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній зазначив, що ходить думка, ніби ціну на нафту зараз визначає геополітична напруженість у Східній Європі. Експерт переконаний, що доля істини тут є, адже на порядку денному політиків залишається загроза скорочення поставок енергоносіїв з Росії.

Проте, за його словами, часто до уваги не беруть той факт, що російський і український ринок вже не відчувають себе так депресивно, як це було кілька тижнів тому.

Цілком резонно припустити, що за ралі нафти все ж стоїть баланс попиту і пропозиції. ОПЕК + в черговий раз підтвердила план підвищити квоти на 400 тис.барелів на добу. Однак в останні місяці все частіше учасники картелю не вибирають належні їм квоти, — говорить експерт.

Паралельно з цим запаси нафти в Кушензі — основному приватному хабі в США, звідки нафта йде на фінансовий ринок, падають.

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Попит зростає

Володимир Позній каже, що коронавірусних обмежень стає все менше, що і підвищує попит.

Той факт, що Омікрон не такий небезпечний для світового транспортного сполучення тягне вгору котирування з початку грудня, і весь цей час ми бачимо досить однозначний тренд зростання, незважаючи на геополітичні гойдалки.

Нафта по 100 доларів?

Володимир Позній заявляє, що технічно нафта може опинитися в зоні шорт-сквізу — капітуляції продавців і примусового закриття коротких позицій.

Технічно, це може відвести котирування короткостроково до 100 доларів в найближчі тижні. Однак в більш тривалій перспективі все ж варто бути обережніше з бичачими ставками по нафті, так як підвищуються ризики, не менш лютого зворотного руху, — сказав експерт.

Що було раніше?

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

26 січня 2022 року ціна на нафту марки Brent сягнула більше 90 доларів за барель.

Натомість 4 лютого 2022 року ми бачимо знову оновлення рекорду — більше 93 дол за барель.

Нагадаємо, у звʼязку з різним збільшенням цін на нафту, аналітики вже переписують свої прогнози зі 100 дол. за барель до 150 дол.

Нагадаємо, чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били всі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель.

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