Нафта дорожчає: ціна вже перевалила за 60 доларів

Котирування чорного золота знаходяться на максимумах більш, ніж за рік

Вартість марки Brent вперше більш ніж за рік перевищує 60 доларів за барель. За тиждень нафта Brent подорожчала на 7,8%, WTI – на 8,9%. Котирування підскочили через високий попит в Китаї, який не впав, незважаючи на нові спалахи коронавируса в країні.

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За даними Investing.com, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:35 за київським часом склала 60,06 долара за барель – на 0,59 долара (0,84%) більше, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 57,5 долара за барель, що на 0,65 долара (1,14%) вище рівня попередньої сесії.

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Як зазначає Bloomberg, днями в китайські порти спрямувало 127 танкерів (максимальна кількість за півроку), що перевозять в цілому більше 250 млн барелів нафти. В останній раз Китай купував нафту в таких великих обсягах незадовго до падіння ціни WTI до негативного рівня, користуючись низькими цінами, щоб поповнити свої резерви.

Головний виконавчий директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявив, що обсяги продажу нафти Китаю "повернулися до істотного зростання". Це викликає оптимізм на ринку чорного золота.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дізнався, як подорожчання нафти змінює ціни на бензин в Україні.

Також ми розповідали про вибух і масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Росії:

Відео: Сьогодні

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