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Невдоволення Україною на Заході через купівлю струму з Білоруської АЕС Лукашенка наростає, – ексглава СБУ

12 січня, 14:16

Инна Бабур Инна Бабур

Це може поставити на паузу спільні проєкти України із країнами Балтії та Польщі

З кожним днем у Європі зростає розчарування діями української влади через рішення закуповувати електричну енергію з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, пише "Politeka".

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"Протягом минулого тижня мав уже з десяток вкрай неприємних розмов з колегами з Європарламенту та дипломатами країн Балтії. Усі ставлять одне питання: що стало причиною раптової відмови України від європейської інтеграції і розвороту в бік Росії?" – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, останній раз таке глибоке занепокоєння діями України з боку європейських колег було восени 2013 року.

"Переконую зараз європейських колег, що рішення купувати струм з Білоруської АЕС не відображає державну політику України, а лише стало наслідком злочинного і, ймовірно, корупційного рішення окремих топчиновників в структурі української влади", – підкреслив нардеп.

Наливайченко додав, що проте у міру того, як Україна продовжує щодня закуповувати у режиму Лукашенка по 3-4 млн кВт·годин, а президент і уряд мовчать, – оптимізм втрачають всі партнери.

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На сьогодні більшість спільних проєктів України з країнами Балтії та Польщі можуть бути поставлені на паузу через такі дії української влади. Під загрозою також і співпраця із цими країнами на рівні ЄС – Україна.

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Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС на початку січня здійснювали три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Всього було імпортовано більше 1 млрд кВт·год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт з Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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енергетика Росія криза ЄС електроенергія Білорусія АЕС імпорт Валентин Наливайченко
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