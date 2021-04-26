Не заплатили за дистанційку: місцеві бюджети "затисли" вчителям 6 млрд гривень

Територіальні громади не стали доплачувати освітянам, які навчали дітей в умовах карантинних обмежень

Попри те, що освітянам підвищили зарплату на 20%, на кінець I кварталу 2021 на рахунках місцевих бюджетів залишилося близько 6 млрд грн субвенції, яку з державного бюджету направляли місцевим бюджетам на зарплату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби України.

Залишки утворились у таких місцевих бюджетах:

у 24 обласних бюджетах – 1 555 млн грн;

у 9 районних бюджетах ‒ 17 млн грн;

у 1424 бюджетах ОТГ ‒ 4 320 млн грн;

у бюджеті м. Києва ‒ 97 млн гривень.

Водночас у 166 місцевих бюджетах залишки коштів освітньої субвенції відсутні.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що ці кошти можуть бути спрямовані на матеріальне стимулювання тих педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які забезпечують якісну освіту дітей в умовах дистанційного навчання, адже це вимагає значних зусиль як у частині підготовки, так і проведення уроків.

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"У будь-якому разі слід детально аналізувати ситуацію, що склалась у кожній громаді. Мінфін наголошує на тому, щоб кошти освітньої субвенції насамперед працювали на забезпечення якісної та доступної освіти для кожного учня", – додав чиновник.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко розповідав сайту "Сьогодні", що 2021 року зарплати вчителів зросли на 20%. Але на ті самі 20% зросла і мінімальна зарплата – з 5 до 6 тис. грн. Тобто підвищення стосувалося всіх бюджетників, але насправді у педагогів зарплати зросли значніше. В цілому воно становить 25,5%.

Також писалося, що міністр освіти Серій Шкарлет запевнив, щозарплати педагогів зростатимуть, адже в держбюджеті-2021 на сферу освіти передбачено 173,8 млрд грн, що на 34 млрд більше, аніж торік.

Відео: Сьогодні

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