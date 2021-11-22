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Не всім по кишені? Які податки сплачують найбагатші українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
22 листопада, 11:10
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Розповідаємо, скільки податків і за якими ставками платять до українського бюджету найбагатші громадяни нашої країни
Скільки податків до бюджету платять найбагатші українці
Скільки податків до бюджету платять найбагатші українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбагатші громадяни України сплачують податки за ставкою, яка не перевищує 21,5%.

Про це повідомила податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська у розмові "НВ".

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"Правда, взяли для розрахунку великі суми. Фактично ж, податок із перерахованих нами видів доходів буде на рівні 10,5—19,5%", — зазначає експерт.

Томашевська також зазначила, що під час розрахунків не розглядалася спрощена система оподаткування через те, що доходи цих українців значно перевищують усі граничні обсяги виручки для платників єдиного податку.

Отже, заможні громадяни сплачують такі податки:

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  • Податок на доходи від бізнесу – зарплата та дивіденди;
  • роялті та відсотки за банківськими вкладами;
  • податок на операції з цінними паперами та ОВДП;
  • транспортний податок на дорогі автомобілі;
  • податок на землю податок на нерухомість.

У випадку із податком на доходи від бізнесу, керівнику може бути вигідно платити своїм підлеглим високу зарплату, оскільки з її зростанням падає податкове навантаження.

Податкове навантаження зменшується, тому що для єдиного соціального внеску ( 22%), є максимальною межою.

Щодо дивідендів, то для компаній, які сплачують податок на прибуток на загальних підставах вони обкладатимуться за сукупною ставкою 6,5%.

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Для іноземних компаній та інвестфондів ставка становить 10,5%.

Податок на авто

В Україні хочуть змінити правила оподаткування автомобільного транспорту.

Наразі щорічний податок у розмірі 25 тисяч гривень сплачують власники нових авто, вартість яких становить понад 375 мінімалок.

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект №5600 у другому читанні, 25 тисяч за своє авто будуть віддавати власники машин вартістю від 250 мінімалок.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні збільшили податок на нерухомість.

Ми також розповідали, що у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму у наступному році будуть збільшені виплати на дітей.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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