"Не встановлений навіть сам факт викрадення", – юрист про справу скандально відомого нардепа Семінського

Кримінальна справа проти Рудьковського носить всі ознаки замовної, а сам факт викрадення Семінського є невстановленим, вважає адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери" кандидат юридичних наук Микола Катеринчук.

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"Кримінальна справа проти Рудьковського носить всі ознаки замовної. Розслідування проводить СБУ, незважаючи на те, що дана категорія справ не відноситься до їх підслідності – вже один цей факт показує втручання влади. Ніяких доказів провини Рудьковського, будь то в убивстві, тортурах, вимаганні, присвоєнні майна і викраденні людини слідством не встановлено", – цитує його "Цензор.НЕТ" у статті "Слуга народу Семінський звинуватив Рудьковського в своєму викраденні: як триває війна за 150 мільйонів доларів".

"Щойно суспільство побачить матеріали звинувачення, у антикорупційних органів виникне питання: чи не є справа проти Рудьковського результатом використання службового становища народним депутатом Семінським? І чи не варто відкрити кримінальну справу проти народного депутата за інсценування викрадення і вимагання? На ці питання невдовзі будуть дані відповіді", – впевнений Катеринчук.

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"Також досудове слідство вказує, що Рудьковський М.М. нібито у 2012 році передавав посереднику невстановлену суму при невстановлених обставинах", – зазначає юрист.

Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський звинувачує ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у своєму викраденні. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", причина конфлікту – у претензіях Семінського на частку в компанії "Нафтогазвидобування" вартістю у 150 млн доларів.

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