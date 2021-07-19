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Не вгадали з розміром? "Нову пошту" дорікнули у виманюванні грошей на упаковці посилок

19 липня 2021 14:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі клієнти вважають, що занадто великими коробками оператор намагається збільшити вартість доставки

Клієнти "Нової пошти" почали скаржитися на занадто великі коробки. Колаж: "Сьогодні"

Клієнти "Нової пошти" почали скаржитися на занадто великі коробки. Колаж: "Сьогодні"

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" потрапив в черговий скандал – клієнти скаржаться на те, що їх посилки упаковують в занадто великі коробки, а іноді навіть і в кілька, щоб збільшити вартість доставок.

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Як написала одна з клієнток в Facebook, у відділенні їй видали "величезну" коробку, в якій була ще одна запакована посилка.

"Коли я отримала дебелу коробку, то почула, а в ній – борсається менша. Коли відкрила – то взагалі був сюрприз! Виявляється, моя посилка мала коштувати дешевше. Та коли ви вигадали для її "захисту" більшу – то навіть не додумалися убезпечити менший посилку або додати наклейку крихке!," – написала клієнтка.

Водночас у "Новій пошті" пообіцяли розібратися в ситуації.

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"Отакої ... Ми шкодуємо, що сталося таке непорозуміння, ми хочемо детально розібратися в цій ситуації і змінити вашу думку на краще", – відповіли під постом.

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Також з іншого клієнткою сталася ситуація, що її посилку невеликого розміру запакували у велику коробку.

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"Для подарунка другу це було б доречно, коли для розіграшу пакуємо коробку в коробку, потім знову коробку в коробку, і нарешті іменинник після розпакування такої "матрьошки" отримує довгоочікуваний сюрприз. А ось в даному випадку питання до співробітників, які обрали таку упаковку" , – відповіли в "Новій пошті".

Нагадаємо, що в березні "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку і упаковку відправлень – вартість усіх дрібних посилок зросла до 40-50 гривень, а після скандалу з пошкодженням посилки за півтисячі гривень на "Новій пошті" буквально знищили посилку, вартість якої перевищує цю на кілька порядків.

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