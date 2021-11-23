Не лише комуналка: що подорожчає в Україні з 1 грудня

Зміняться податки для ФОП, а також вартість продуктів харчування

До кінця 2021 року для українців подорожчають найпопулярніші продукти харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня на українців чекають нові тарифи на комуналку, зміна вартості проїзду у громадському транспорті, а також подорожчання популярних продуктів та товарів.

"Сьогодні" розбиралися, що незабаром подорожчає.

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Подорожчання продуктів

До кінця 2021 року для українців подорожчають популярні продукти харчування. На це вплине не лише інфляція, а й свята.

За прогнозом директора аудиторської компанії Михайла Крапивка, до кінця року продукти подорожчають на 5-15%. На їхню вартість вплине ажіотаж через свята – українці масово почнуть скуповувати товари, а це створить штучний дефіцит. Але експерт вважає, що після свят ціни знизяться.

Перед святами подорожчають не всі продукти, а ті, що популярні для святкового столу. У тому числі м'ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти. Такі товари найчастіше українці використовують у повсякденному житті. Водночас, експерт звертає увагу на щомісячне подорожчання – воно становить приблизно 5%, але для українців це вже звичне.

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Комунальні тарифи

"Нафтогаз" вже попередив про можливу зміну тарифу на газ для побутових споживачів постачальника "останньої надії" , які не встигнуть до 1 грудня укласти договір із постачальником газу

"Зазначаємо, що ДК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ППН (постачальник останній надії – ред.), вона розраховується щомісяця за спеціальною формулою, розробленою в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 30 листопада 2021 року спливає пільговий період для бюджетних установ, закладів охорони здоров'я державної власності та закладів охорони здоров'я комунальної власності, які одержують газ за ціною 16,8 грн/куб. м із ПДВ від постачальника "останньої надії". Їм пропонують укласти нові договори на весь 2022 рік за ціною 13659,63 грн. за 1000 куб. м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу).

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А якщо говорити про ціни на газ для населення, то незважаючи на підписаний меморандум про непідвищення цін на комунальні послуги, постачальники встановлюють власні тарифи на газ. Хоча "Нафтогаз" встановив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб і підвищувати його не планує.

Постачальники можуть міняти тарифи. У них з'явилася така можливість завдяки тому, що Кабмін з 19 травня не регулює ціни на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Тепер вони змушені купувати газ, як і всі за ринковою ціною. Місцеві підприємства встановлюють і тарифи на гарячу воду.

Щодо цін на електроенергію, то вона залишиться фіксованою:

для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн);

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за кВт*год.

Проїзд у громадському транспорті

Проїзд у громадському транспорті дорожчає ще з літа. Наприклад, у столичних маршрутках він зріс із 8 до 10 гривень. А 1 січня 2022 року разова поїздка в комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі має обійтися в 20 гривень. Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень. Але мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що тарифи не підвищать до кінця опалювального сезону.

В Одесі вже платять більше за проїзд. А у Львові лише обговорюють такий варіант – ціна може зрости якраз у грудні. У місті пропонують запровадження єдиного електронного квитка вартістю 10 грн із можливістю пересадки протягом 40 хвилин.

Податки для ФОП

З 1 грудня для українців підвищують мінімальну зарплату, а це вплине на збільшення мінімальних пенсій та ставку єдиного соціального внеску.

Отже, мінімальний розмір податку становитиме 1430 гривень — 22 відсотки від мінімальної зарплати. Його мають сплатити ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування.

А ті, хто обрав загальну систему оподаткування, повинні будуть до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, сплатити мінімум 4070 грн.

Раніше ми повідомляли, що на українців з 1 грудня очікують Кілька етапів підвищення пенсій. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії. "Сьогодні" розповідали, кому і на скільки збільшать виплати.